Chủ động từ cơ sở, không để “ngõ nhỏ” thành điểm nghẽn khi cháy xảy ra

ANTD.VN - Với đặc thù nhiều ngõ, ngách nhỏ, sâu, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chủ động từ cơ sở, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” đang được UBND phường Cầu Giấy (Hà Nội) xác định là giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Không để sự chủ quan đánh đổi bằng hậu quả

Những con ngõ sâu, nhỏ, hẹp là đặc trưng của nhiều khu dân cư lâu năm trên địa bàn phường Cầu Giấy. Khi xảy ra cháy, đặc điểm này có thể trở thành yếu tố gây khó khăn cho công tác chữa cháy, CNCH. Theo rà soát, hiện có 39 ngõ nhỏ mà xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp.

Khi phương tiện chuyên nghiệp phải dừng tại vị trí phù hợp rồi triển khai đội hình, tiếp cận hiện trường, thời gian xử lý ban đầu có thể bị kéo dài. Nếu đám cháy không được phát hiện và xử lý kịp thời, lửa có thể nhanh chóng phát triển, khói bao trùm các tầng nhà, lan sang những căn nhà liền kề, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Một đám cháy xảy ra tại nhà dân trên địa bàn phường Cầu Giấy, nguyên nhân được xác định là do gia chủ đốt vàng mã cúng rằm Trung thu

Đáng lo ngại, nguy cơ cháy còn xuất phát từ chính những thói quen sinh hoạt hằng ngày. Một bộ phận người dân vẫn chủ quan với việc sạc điện thoại qua đêm, sạc xe điện trong thời gian dài, sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn hoặc đốt vàng mã không kiểm soát nguồn lửa. Trong khi đó, chỉ một sự cố chập điện, thiết bị quá nhiệt hay nguồn lửa bất cẩn cũng có thể dẫn đến cháy.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Lương Mậu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, cho biết công tác tuyên truyền thời gian qua được địa phương đặc biệt quan tâm, song nhận thức của một bộ phận người dân vẫn chưa đồng đều. Việc chủ động phòng cháy từ trong gia đình, trang bị phương tiện PCCC tại một số nơi còn chưa được coi trọng; thậm chí có trường hợp còn mang tính hình thức, chưa chú trọng khả năng sử dụng khi có sự cố.

Với khả năng ứng phó kịp thời "4 tại chỗ", đám cháy tại nhà người dân do sự chủ quan của gia chủ đã nhanh chóng được dập tắt, không gây thiệt hại về người

Theo đồng chí Lương Mậu Hùng, phòng cháy không thể chỉ được quan tâm khi đã xảy ra cháy. Ý thức của mỗi người dân phải bắt đầu từ những việc cụ thể như kiểm tra hệ thống điện, không để thiết bị sinh nhiệt hoạt động khi không cần thiết, sạc xe điện đúng quy định, bảo đảm lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy và biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đặc biệt, với những khu dân cư xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận, việc người dân và lực lượng tại chỗ có khả năng xử lý ngay từ những phút đầu càng có ý nghĩa quyết định.

Công tác tập huấn PCCC&CNCH được chính quyền phường Cầu Giấy đặc biệt quan tâm

Việc tập huấn cho lực lượng cơ sở là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo ứng phó trong mọi tình huống cháy

Chiều 7-10, tại ngõ 5 Trần Thái Tông, UBND phường Cầu Giấy tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư có đặc điểm ngõ sâu, ngõ nhỏ.

Tình huống thực tập được xây dựng sát thực tế địa bàn. Ngay khi phát hiện sự cố, người dân thực hành hô hoán, báo động, gọi số 114, cắt điện, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức cứu người.

Trong điều kiện xe chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận trực tiếp, lực lượng tại chỗ phối hợp dẫn đường, triển khai vòi, tiếp nước và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường từ vị trí phương tiện có thể dừng đỗ.

Ngõ ngách sâu, xe chữa cháy chuyên dụng không tiếp cận được, song, các biện pháp cứu cháy luôn được chủ động

“Điều quan trọng nhất của những buổi thực tập như vậy không nằm ở việc dựng lại một tình huống cháy cho đúng kịch bản, mà là giúp người dân được làm thật, xử lý thật và hiểu mình phải làm gì khi sự cố xảy ra” - đồng chí Lương Mậu Hùng nhấn mạnh.

Đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng, tổ dân phố và các lực lượng liên quan, đây cũng là dịp rèn luyện khả năng chỉ huy, phối hợp, tổ chức thoát nạn, cứu người, chữa cháy ban đầu và hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp.

Phương châm “4 tại chỗ” từ đó được cụ thể hóa bằng chính con người, phương tiện và điều kiện sẵn có tại khu dân cư. Khi từng giây đều có thể quyết định mức độ thiệt hại, việc phát hiện sớm, báo cháy nhanh, cắt điện kịp thời, tổ chức thoát nạn đúng cách và xử lý đám cháy ngay từ ban đầu có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Từ “4 tại chỗ” đến thế trận PCCC toàn dân

Không chỉ tổ chức thực tập tại các khu dân cư có nguy cơ cao, UBND phường Cầu Giấy thời gian qua triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Phường đã kiện toàn 56 Đội dân phòng với 650 đội viên, duy trì 92 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 75 “Điểm chữa cháy công cộng”. Hơn 180 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tập huấn, diễn tập về PCCC.

Cùng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thì việc người dân và lực lượng chữa cháy cơ sở luôn chủ động các biện pháp sẽ giảm thiểu nguy cơ liên quan đến an toàn tính mạng con người

Cùng với tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, phường đẩy mạnh vận động người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”; tổ chức các chương trình trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH, giúp người dân trực tiếp thực hành kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy, vòi - lăng chữa cháy, sơ cấp cứu và di chuyển người bị nạn.

Các cuộc thi, hoạt động thực hành chữa cháy, cứu người, cứu tài sản dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ dân phố cũng được tổ chức, tạo môi trường để người dân và lực lượng tại chỗ rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp khi có tình huống thực tế.

Theo đồng chí Lương Mậu Hùng, việc tổ chức các hoạt động trên thể hiện quyết tâm của chính quyền phường trong việc huy động các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân cùng tham gia. Mục tiêu là không để công tác PCCC chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải trở thành kỹ năng thường trực trong mỗi gia đình, cơ sở và khu dân cư.

Sau mỗi buổi tập huấn, chính quyền phường Cầu Giấy cùng với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội sẽ tổ chức rút kinh nghiệm

Đồng chí Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy khẳng định, vai trò của lực lượng chữa cháy cơ sở là hết sức quan trọng, do vậy, cần đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao kĩ năng cho người dân cũng như các lực lượng có liên quan

Cùng với xây dựng lực lượng tại chỗ, phường tập trung giải quyết các vấn đề về hạ tầng. Trong 9 tháng đầu năm, địa phương đã rà soát 49 khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy và 1.419 nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc các khu vực này.

Trong tháng 8-2026, UBND phường phê duyệt 5 dự án cải tạo hè, đường các tuyến ngõ, ngách và hạ tầng kỹ thuật PCCC, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 158,7 tỷ đồng. Công tác xử lý các điểm lấn chiếm, vật cản ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của phương tiện chữa cháy cũng được triển khai. Địa phương đã tháo dỡ 120 nhà khung mái bạt, nhà khung sắt mái tôn, tổng diện tích khoảng 1.150m²; tháo dỡ 52 biển quảng cáo sai quy định; xử lý các trường hợp bục bệ, đồ đạc lấn chiếm không gian chung và giải tỏa 4 điểm kinh doanh tự phát.

Đến thời điểm báo cáo, phường theo dõi hơn 3.000 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, đồng thời tập trung kiểm tra, cập nhật dữ liệu, yêu cầu các cơ sở duy trì điều kiện an toàn và khắc phục tồn tại.

UBND phường Cầu Giấy cũng tổ chức nhiều hội thi nâng cao kĩ năng PCCC&CNCH cho người dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường xảy ra 8 vụ cháy, không có người chết, không có người bị thương; thiệt hại tài sản khoảng 28,35 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không phải lý do để chủ quan. Với đặc thù còn nhiều ngõ sâu, ngõ nhỏ, nhà ở kết hợp kinh doanh và khu dân cư đông đúc, nguy cơ cháy vẫn luôn hiện hữu.

Khẳng định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, được chính quyền phường quan tâm, chỉ đạo sát sao, đồng chí Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, nhấn mạnh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân phải bắt đầu từ sự chủ động của cả chính quyền và người dân.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, dân phòng, tổ dân phố và các lực lượng tại cơ sở cùng tham gia công tác PCCC; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thực tập để người dân không chỉ “biết” về PCCC mà phải biết cách phòng cháy, biết cách thoát nạn và biết cách xử lý khi cháy xảy ra.

Sự cố cháy, nổ là khó lường, nhưng chủ động công tác PCCC&CNCH là cần thiết để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Điều này đã và đang được chính quyền phường Cầu Giấy chú trọng quan tâm

Mỗi người dân cần coi công tác PCCC là trách nhiệm của chính mình, bắt đầu từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày: sử dụng điện an toàn, quản lý nguồn lửa, không bịt kín lối thoát nạn, chủ động trang bị phương tiện chữa cháy và học kỹ năng thoát nạn.

Bởi với những khu dân cư mà xe chữa cháy chuyên dụng không thể đi sâu vào, người dân chính là lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường. Một hành động đúng lúc có thể cứu người, ngăn cháy lan và giảm thiểu thiệt hại.

Từ những con ngõ nhỏ, thế trận PCCC đang được xây dựng bằng những việc làm cụ thể. Khi chính quyền quyết liệt, lực lượng tại chỗ được trang bị kỹ năng và mỗi người dân chủ động nâng cao ý thức, những khó khăn về địa hình sẽ từng bước được khắc phục, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, để hỏa hoạn không trở thành nỗi ám ảnh trong mỗi khu dân cư.