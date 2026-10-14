Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở tôn giáo

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ, nhất là trong thời điểm trước mùa hanh khô, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở tôn giáo và nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố.

Báo cáo viên Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn PCCC tại chùa Quỳnh

Vừa qua, tại chùa Quỳnh (phường Bạch Mai), Phòng An ninh nội địa - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho khoảng 80 chức sắc, Phật tử.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã thông tin về tình hình cháy, nổ thời gian qua, phổ biến các quy định pháp luật cơ bản về PCCC&CNCH, đồng thời phân tích những nguyên nhân dễ dẫn đến cháy, nổ tại cơ sở thờ tự như thắp hương, nến không có người trông coi; đốt vàng mã gần vật liệu dễ cháy; sử dụng dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện quá tải hoặc xuống cấp. Qua đó, các chức sắc, Phật tử được hướng dẫn quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, sắp xếp đồ lễ và vật dụng tại khu vực thờ tự, kho chứa bảo đảm khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại chùa Quỳnh

Bên cạnh nội dung lý thuyết, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn quy trình báo cháy, kỹ năng thoát nạn an toàn, biện pháp xử lý khi có khói độc và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay loại bột, khí CO₂. Dưới sự hướng dẫn, giám sát của lực lượng nghiệp vụ, đại diện chức sắc và Phật tử đã thực hành sử dụng bình chữa cháy, dập tắt các đám cháy giả định ban đầu, qua đó củng cố kỹ năng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí trang nghiêm, cởi mở, nhận được sự phối hợp và hưởng ứng tích cực của nhà chùa cùng đông đảo Phật tử. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở tôn giáo, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ ngay từ ban đầu.