Chủ động phòng cháy tại các hộ kinh doanh dịp Tết Trung thu

ANTD.VN - Tết Trung thu 2026 đang đến gần, hoạt động kinh doanh các mặt hàng phục vụ lễ hội tại khu vực phố cổ Hà Nội ngày càng sôi động. Cùng với việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người dân, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 7 luôn phối hợp lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ phát sinh từ các hộ kinh doanh.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân cách cầm, sử dụng bình chữa cháy xách tay đúng cách

Những ngày này, tại khu vực phố cổ Hà Nội, các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu như bánh, kẹo, đồ chơi, lồng đèn, mặt nạ... được bày bán phong phú. Không khí mua sắm nhộn nhịp, nhất là vào thời điểm buổi tối khi lượng người dân, du khách đổ về đông.

Tuy nhiên, phía sau sự sôi động đó là những nguy cơ cháy, nổ cần được chủ động phòng ngừa. Nhiều mặt hàng Trung thu như lồng đèn giấy, đồ chơi nhựa, bông tơ, mặt nạ... đều là vật liệu dễ bắt cháy. Trong khi đó, đặc thù khu phố cổ là nhà ống, diện tích kinh doanh và sinh hoạt hạn chế, ngõ nhỏ, mật độ dân cư cao. Việc tập kết hàng hóa số lượng lớn, cùng với sử dụng nhiều thiết bị điện chiếu sáng, trang trí trong thời gian dài nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể làm gia tăng nguy cơ cháy.

Trước thực tế này, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 7 đã phối hợp Công an phường, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức nhiều đợt kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Trung thu phố cổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn người dân khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC

Để phòng ngừa cháy, nổ, các hộ kinh doanh được khuyến cáo không sắp xếp hàng hóa, phương tiện che chắn lối thoát nạn, cầu thang, hành lang; bố trí hàng hóa gọn gàng, khoa học, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện cần được thường xuyên kiểm tra; tuyệt đối không câu mắc điện tùy tiện, sử dụng dây dẫn không bảo đảm an toàn hoặc cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ cắm.

Đặc biệt, mỗi hộ kinh doanh cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động và nắm chắc cách sử dụng. Trước khi đóng cửa, phải kiểm tra, ngắt cầu dao, aptomat đối với các thiết bị điện không cần thiết, nhất là hệ thống đèn trang trí, đèn lồng sử dụng điện.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân, tiểu thương cách sử dụng bình chữa cháy xách tay

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và xử lý cháy ngay từ ban đầu. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động cho những người xung quanh, đồng thời gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114 hoặc sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” để được hỗ trợ kịp thời.

Một mùa Trung thu an toàn bắt đầu từ ý thức phòng ngừa của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh. Chủ động kiểm tra, loại trừ nguy cơ cháy ngay từ cơ sở chính là biện pháp thiết thực để bảo vệ tính mạng, tài sản, góp phần để Tết Trung thu năm 2026 diễn ra vui tươi, an toàn và trọn vẹn.