Chủ động nhiệm vụ chuyển đổi số

ANTD.VN - Việc tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Đảng ủy phường Kiến Hưng, Hà Nội thể hiện yêu cầu đổi mới phương thức tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới những kết quả thiết thực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân của Công an phường Kiến Hưng.

Công an phường Kiến Hưng chủ động tiếp nhận nhiệm vụ chuyển đổi số

Chiều 9-10, Đảng ủy phường Kiến Hưng, Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an phường. Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo, đánh dấu bước chuyển trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 57, đồng thời giao nhiệm vụ, định hướng những nội dung trọng tâm để các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. Việc bàn giao không đơn thuần là chuyển đổi đầu mối phụ trách, mà đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường trách nhiệm phối hợp và bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng gắn chặt với hoạt động quản lý, điều hành ở cơ sở, vai trò của cơ quan thường trực có ý nghĩa quan trọng. Từ việc theo dõi tiến độ, đôn đốc thực hiện đến tổng hợp khó khăn, tham mưu tháo gỡ vướng mắc, mỗi khâu đều cần sự chủ động, sát thực tiễn và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, Trung tá Hán Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an phường Kiến Hưng cho biết: “Xác định đây là trách nhiệm chính trị quan trọng, đòi hỏi tinh thần chủ động, quyết liệt và phương pháp làm việc khoa học. Trọng tâm trước mắt là rà soát, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang triển khai, bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra liên tục, không làm gián đoạn công việc chung”.

Trung tá Hán Minh Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an phường Kiến Hưng phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện cơ chế phối hợp, xác định rõ đầu mối phụ trách, trách nhiệm của từng đơn vị và tiến độ thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai sẽ được tổng hợp, báo cáo kịp thời để đề xuất giải pháp tháo gỡ, tránh tình trạng nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc thiếu sự kết nối giữa các bộ phận.

Tinh thần chủ động được đặt ra không chỉ ở khâu tham mưu, mà còn trong quá trình theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Mỗi nhiệm vụ cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch và kết quả rõ ràng; việc phối hợp phải thực chất, bảo đảm các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước đi vào cuộc sống.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, Công an phường Kiến Hưng xác định việc nâng cao hiệu quả phối hợp phải gắn với yêu cầu cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy giá trị khi mang lại thuận lợi trong giải quyết công việc, giảm những khâu trung gian không cần thiết, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ. Bởi vậy, bên cạnh việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu đặt ra là phải bám sát thực tiễn địa bàn, kịp thời nhận diện những khó khăn và chủ động đề xuất giải pháp phù hợp.

Việc tiếp nhận nhiệm vụ lần này cũng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan. Mỗi đơn vị cần phát huy rõ vai trò, trách nhiệm, cùng tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thống nhất, đúng tiến độ.

Từ việc kiện toàn tổ chức đến hoàn thiện cơ chế phối hợp và nâng cao hiệu quả thực hiện, Công an phường Kiến Hưng đang hướng tới mục tiêu đưa các nhiệm vụ chuyển đổi số vào thực chất. Chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ, theo dõi đến cùng và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo chính là những yêu cầu quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ trên địa bàn phường.