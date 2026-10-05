Chủ động làm sạch cảnh quan, xử lý quảng cáo rao vặt trái quy định

ANTD.VN - Xã Nội Bài, Hà Nội đồng loạt ra quân, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân cùng giữ gìn môi trường sống. Đây là một trong những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng địa phương “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo diện mạo văn minh, khang trang trên từng tuyến đường, khu dân cư.

Xã Nội Bài, Hà Nội đồng loạt ra quân, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân cùng giữ gìn môi trường sống

Chủ động từ cơ sở, làm sạch từng tuyến đường

Ngày 4-10, UBND xã Nội Bài tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm xử lý hoạt động quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn. Dự lễ ra quân có đồng chí Trần Thị Thanh Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Nội Bài; lãnh đạo Công an xã; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã cùng đông đảo thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Không khí tại lễ ra quân khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, mỹ quan và vệ sinh môi trường. Mục tiêu đặt ra không chỉ là bóc xóa những tờ quảng cáo, rao vặt đang tồn tại mà quan trọng hơn là chủ động ngăn chặn tình trạng tái diễn, từng bước hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng.

Hạ bỏ, bóc gỡ các biển quảng cáo không đúng quy định

Tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Hùng Quang, Phó Trưởng Công an xã Nội Bài, triển khai các nội dung trọng tâm của đợt cao điểm. Theo đó, các lực lượng tập trung rà soát, phát hiện và bóc xóa biển quảng cáo, tờ rơi, nội dung rao vặt sai quy định trên cột điện, tường rào nhà dân, công trình công cộng và các vị trí dễ phát sinh vi phạm.

Từ những vị trí nhỏ như một cột điện, bức tường, đến các tuyến đường, khu vực công cộng, việc làm sạch được thực hiện đồng bộ, qua đó hạn chế những hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan do “rác quảng cáo” gây ra.

Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm là yêu cầu xử lý vi phạm phải gắn với duy trì cảnh quan sạch đẹp, tránh tình trạng vừa bóc xóa hôm trước, hôm sau lại xuất hiện quảng cáo mới. Vì vậy, cùng với xử lý trực tiếp, các lực lượng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh, cá nhân và người dân thực hiện đúng các quy định về quảng cáo, không tùy tiện dán, treo, phát tán quảng cáo tại những vị trí không được phép.

Từ “ra quân” đến duy trì thường xuyên

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Trần Thị Thanh Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Nội Bài, nhấn mạnh 6 nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, yêu cầu xử lý trực tiếp, dứt điểm các điểm vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế tái diễn; mở rộng phạm vi kiểm tra đối với các hình thức quảng cáo vi phạm; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và phát huy vai trò của các thôn, lực lượng cơ sở trong quản lý địa bàn.

Phương châm được đặt ra là “Tuyên truyền đi đôi với xử lý nghiêm”. Việc tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ quy định, chủ động chấp hành; còn đối với những trường hợp cố tình vi phạm, các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh và sức răn đe.

Sơn xóa biển bảng quảng cáo rao vặt không đúng quy định

Theo lãnh đạo UBND xã Nội Bài, hiệu quả của đợt cao điểm không nằm ở số lượng các điểm đã được kiểm tra hay những báo cáo sau mỗi đợt ra quân, mà phải được thể hiện bằng sự thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày: đường phố sạch hơn, cột điện không còn dày đặc tờ rơi, tường rào được trả lại vẻ khang trang, không gian công cộng thông thoáng hơn.

Đây cũng là lý do xã Nội Bài xác định việc chỉnh trang cảnh quan cần được thực hiện chủ động, thường xuyên, thay vì chỉ tập trung vào những đợt cao điểm. Khi mỗi thôn, mỗi tuyến đường đều có lực lượng cơ sở thường xuyên nắm địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm mới phát sinh, hiệu quả quản lý sẽ được duy trì bền vững hơn.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn công tác đã đồng loạt xuống địa bàn, trực tiếp bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, cá nhân chấp hành quy định pháp luật. Từng tuyến đường, khu dân cư được rà soát, làm sạch, tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan.

Việc làm này còn mang ý nghĩa lớn hơn một hoạt động chỉnh trang đô thị. Khi những mảng tường, cột điện, khu vực công cộng được trả lại vẻ sạch đẹp, người dân cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung. Từ đó, việc bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và xây dựng nếp sống văn minh từng bước trở thành công việc thường xuyên của cộng đồng.

Đợt cao điểm xử lý quảng cáo, rao vặt trái quy định vì thế được xã Nội Bài xác định là một bước cụ thể trong quá trình xây dựng địa phương “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Sự chủ động của chính quyền, vai trò nòng cốt của các lực lượng cơ sở cùng sự đồng thuận, chung tay của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để những tuyến đường sạch đẹp không chỉ xuất hiện sau mỗi đợt ra quân, mà được duy trì lâu dài.

Từ việc bóc một tờ quảng cáo, làm sạch một cột điện, chỉnh trang một tuyến đường, xã Nội Bài đang từng bước tạo dựng diện mạo mới cho địa phương - sạch từ ngõ, đẹp từ từng khu dân cư và văn minh từ ý thức của mỗi người dân.