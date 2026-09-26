Chủ động đưa chính sách mới về PCCC đến cơ sở

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội phối hợp UBND xã Phù Đổng và UBND phường Việt Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, giúp chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở nắm chắc quy định mới, chủ động thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Thượng tá Vũ Thế Đông Đội trưởng Đội CC&CNCH KV số 1 phát biểu tại Hội nghị

Nắm chắc quy định mới, thực hiện đúng trách nhiệm

Sáng 25/9/2026, tại Hội trường Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội, đơn vị phối hợp UBND xã Phù Đổng và UBND phường Việt Hưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, lãnh đạo Công an cùng cán bộ theo dõi công tác PCCC và CNCH của Công an xã Phù Đổng, Công an phường Việt Hưng và hơn 20 chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở có dự án đang thi công, công trình mới đưa vào hoạt động trên địa bàn.

Tại hội nghị, chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Trong đó, đáng chú ý là việc cắt giảm 3 thủ tục hành chính, đồng thời đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ

Bên cạnh đó, các đại biểu được thông tin về một số điểm mới được quy định tại Nghị định số 347/2026/NĐ-CP so với Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; được hướng dẫn, chuyển giao các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư và việc thực hiện trách nhiệm PCCC, CNCH của người đứng đầu cơ sở.

Các nội dung hướng dẫn được triển khai trên cơ sở văn bản số 3038/C07-P3,P4 ngày 28/8/2026 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Đặc biệt, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 nhấn mạnh một yêu cầu xuyên suốt: cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không đồng nghĩa với cắt giảm yêu cầu về an toàn PCCC. Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở vẫn phải chủ động, nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào hoạt động.

Đây cũng là nội dung được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chú trọng tuyên truyền nhằm giúp các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở tránh tâm lý chủ quan khi chính sách có những thay đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục. Cùng với việc thực hiện đúng quy trình, hồ sơ theo quy định mới, trách nhiệm tự kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Giải đáp vướng mắc ngay từ cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, tập trung vào trách nhiệm của chủ đầu tư trong tổ chức nghiệm thu PCCC; việc xử lý đối với các công trình đã được thẩm định, thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa hoàn thành nghiệm thu; cũng như trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND và Công an cấp phường trong tình hình mới.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi, nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 xác định là giải pháp thiết thực nhằm đưa chính sách mới nhanh chóng đến đúng đối tượng, giúp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người đứng đầu cơ sở hiểu rõ quy định, xác định đúng trách nhiệm và chủ động thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giữ vững yêu cầu an toàn trong đầu tư, xây dựng và hoạt động của các cơ sở. Từ cơ sở, những biện pháp phòng ngừa được thực hiện nghiêm túc sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.