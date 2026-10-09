Chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 7 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp cùng Ban lãnh đạo Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, địa chỉ số 45 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên đang công tác tại trung tâm.

Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam phối hợp Đội CC&CNCH khu vực số 7 thực hành phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 cán bộ, công nhân viên trung tâm. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Đội CC&CNCH khu vực số 7 đã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy; phân tích các nguyên nhân tiềm ẩn dễ dẫn đến cháy, nổ trong môi trường văn phòng làm việc như sự cố hệ thống điện, quá tải thiết bị điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc việc sắp xếp vật tư, hóa chất chưa bảo đảm an toàn.

Bên cạnh việc cập nhật các quy định pháp luật và kiến thức thực tiễn về công tác PCCC&CNCH, cán bộ, công nhân viên còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ; quy trình báo cháy, tổ chức thoát nạn, di chuyển bệnh nhân đến khu vực an toàn cũng như cách phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, nội dung thực hành được Đội CC&CNCH khu vực số 7 xây dựng trực quan, sinh động với các tình huống giả định sát thực tế. Các học viên được trực tiếp hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy khi mới phát sinh; thực hành kỹ năng thoát hiểm trong môi trường có nhiều khói khí độc; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; thực hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho nạn nhân và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong quá trình xử lý đám cháy giả định.

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ, công nhân viên trung tâm đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu và chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra.

Hoạt động tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam góp phần xây dựng môi làm việc an toàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở văn phòng làm việc – nơi tập trung đông người và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cháy, nổ. Qua đó tiếp tục phát huy phương châm “phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.