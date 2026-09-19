Chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ tại Nhà máy sữa Lof Hà Nội

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở Nhà máy sữa Lof Hà Nội, thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần sữa quốc tế Lof (địa chỉ: thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Báo cáo viên của Đội CC&CNCH khu vực số 27 triển khai các nội dung huấn luyện về công tác PCCC và CNCH

Tại lớp huấn luyện, Trung tá Trương Tuấn Vinh - Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 27, báo cáo viên của lớp đã hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở nắm rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của từng thành viên khi được phân công vào Đội PCCC cơ sở theo quy định của pháp luật.

Cán bộ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn thao tác và sử dụng bình chữa cháy xách tay

Bên cạnh việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức trách, nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở, báo cáo viên tập trung hướng dẫn quy trình tự kiểm tra an toàn PCCC, qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ và điều kiện có thể dẫn đến cháy, nổ. Nội dung hướng dẫn tập trung vào kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hóa chất, dung môi sử dụng trong nhà máy; việc sắp xếp hàng hóa, bảo đảm khoảng cách an toàn, lối và đường thoát nạn; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống truyền tin báo cháy và các phương tiện chữa cháy ban đầu. Các học viên cũng được hướng dẫn lập biên bản tự kiểm tra, khai báo và cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và CNCH.

Học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khí gas

Cùng với nội dung lý thuyết, các học viên được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc mô phỏng; rèn luyện kỹ năng di chuyển, cứu người bị nạn và phối hợp triển khai các đội hình chiến thuật chữa cháy cơ bản; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý các tình huống giả định như cháy khay xăng, dầu và cháy bình gas.

Thông qua chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2026, các thành viên Đội PCCC cơ sở Nhà máy sữa Lof Hà Nội được cập nhật những quy định mới, đồng thời củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PCCC và CNCH. Qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng PCCC cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.