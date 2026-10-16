Công an xã Đại Thanh chủ động bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thuộc địa bàn

Chủ động tuyên truyền, vận động từ cơ sở

Theo Trung tá Nguyễn Nam Khánh, Phó trưởng Công an xã Đại Thanh, địa bàn đang đứng trước những chuyển biến lớn về hạ tầng và đô thị. Nhiều dự án trọng điểm của thành phố được triển khai trên địa bàn, trong đó có Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, đường Vành đai 3,5, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường 70 và Dự án xây dựng trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Các công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện kết nối giao thông, từng bước thay đổi diện mạo địa phương. Tuy nhiên, để dự án triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ phức tạp bởi liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, sinh kế và nơi ở của nhiều hộ dân.

Xác định rõ yêu cầu đó, Công an xã Đại Thanh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa của từng dự án; quyền lợi và nghĩa vụ của người có đất bị thu hồi; quy trình kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Người dân được hướng dẫn phản ánh những vướng mắc, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trung tá Nguyễn Nam Khánh, Phó trưởng Công an xã Đại Thanh phát biểu tại buổi tuyên truyền về đảm bảo ANTT đối với công tác GPMB các dự án quan trọng qua địa bàn

Với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, việc tuyên truyền, giải thích phải đi đôi với lắng nghe. Những băn khoăn về nguồn gốc đất, mức bồi thường hay chính sách hỗ trợ cần được phản ánh đúng cơ quan chức năng, tránh để thông tin truyền miệng thiếu căn cứ gây hiểu nhầm, phát sinh mâu thuẫn.

Cùng với đó, Công an xã chú trọng nắm tình hình tại địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Việc giải quyết vấn đề từ sớm, ngay tại cơ sở giúp hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, tạo điều kiện để các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo, tại Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả tích cực. Đại Thanh đã thu hồi khoảng 735,01/737,02ha, đạt 99,73%; chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 5.627/5.833 trường hợp, đạt 95,6%, với kinh phí khoảng 6.567 tỷ đồng. Toàn bộ 1.215 ngôi mộ thuộc phạm vi di chuyển đã được di dời, đạt 100%.

Đối với Dự án đường Vành đai 3,5, địa phương đã chi trả bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cho 430/445 hộ, đạt 96,6%, với kinh phí khoảng 82,9 tỷ đồng; thu hồi 27,19/29,62ha, đạt 92%. Việc di chuyển 192/192 ngôi mộ đã hoàn thành. Đối với đất ở, thông báo thu hồi đất đã được ban hành cho 210/210 hộ; công tác kê khai, kiểm đếm hoàn thành tại 206 hộ, đạt 98,1%.

Tại Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường 70, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 273/880 hộ, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 254 hộ với kinh phí khoảng 21,15 tỷ đồng. Việc di chuyển 5/5 ngôi mộ trong phạm vi dự án cũng đã hoàn thành. Số liệu này được tính đến ngày 23-9-2026.

Thông qua công tác tuyên truyền tại địa bàn dân cư, lực lượng Công an chú trọng giải thích những nội dung liên quan đến trình tự thu hồi đất, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn người dân thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại theo đúng quy định

Đáng chú ý, Dự án xây dựng trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị có phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã dài khoảng 1km, diện tích thu hồi khoảng 4,93ha. Dự án ảnh hưởng đến 168 hộ có đất ở, gồm 92 hộ tại thôn Yên Ngưu và 76 hộ tại khu tập thể Pin; cùng 25 thửa đất công do UBND xã quản lý và 7 thửa đất của các tổ chức.

Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của chính quyền, các đơn vị chức năng và sự đồng thuận của phần lớn người dân. Trong quá trình đó, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp giữ ổn định địa bàn, tuyên truyền để người dân hiểu đúng chính sách, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, không để những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trở thành nguyên nhân gây mất an ninh, trật tự.

Xử lý nghiêm hành vi tung tin sai sự thật

Bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, tại một số dự án vẫn còn hộ gia đình băn khoăn về mức bồi thường, hỗ trợ hoặc chậm bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý, có trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến nhận thức của người dân và uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại diện các ban ngành trong các buổi tuyên truyền để người dân hiểu về tầm quan trọng của dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn

Trước tình hình đó, Công an xã Đại Thanh tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, xác minh các nội dung có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã xác minh, mời công dân làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp liên quan đến hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, công kích, bôi nhọ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổng số tiền phạt là 50 triệu đồng.

Điển hình, ngày 10-4-2026, qua theo dõi trang Facebook “Đại Thanh - Đất và Người”, Công an xã phát hiện bình luận có nội dung xúc phạm, quy kết thiếu căn cứ đối với một số người xuất hiện trong bài đăng về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại thôn Vĩnh Ninh.

Qua xác minh, Công an xã làm rõ người đăng bình luận có mâu thuẫn cá nhân với một số người trong hình ảnh. Người này được mời lên làm việc và thừa nhận việc đăng tải xuất phát từ bức xúc cá nhân. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an xã đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Một vụ việc khác xảy ra ngày 2-6-2026. Một tài khoản Facebook đăng bài với nội dung quy kết việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng có hành vi bớt xén, ăn chặn tiền của người dân. Qua xác minh, Công an xã xác định người đăng bài trú tại thôn Phú Diễn. Tại cơ quan Công an, người này cho biết đã nghe những lời phàn nàn về mức bồi thường từ khách đến mua hàng nhưng không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải trong lúc bức xúc. Người vi phạm cũng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Người dân xã Đại Thanh tại các buổi tuyên truyền về công tác GPMB phục vụ dự án lớn

Từ những vụ việc trên, Công an xã Đại Thanh khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Những nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cần được kiểm chứng trước khi đăng tải; không suy diễn, quy kết hoặc phát tán thông tin chưa rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng với tuyên truyền và xử lý vi phạm, Công an xã Đại Thanh tiếp tục phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh. Mục tiêu là giữ ổn định an ninh, trật tự, không để mâu thuẫn kéo dài hoặc bị lợi dụng, kích động dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an cũng tuyên truyền để người dân hiểu rõ: mỗi người đều có quyền kiến nghị, khiếu nại khi cho rằng quyền lợi hợp pháp chưa được bảo đảm; đồng thời cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm đếm, xác minh và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Từ việc nắm chắc địa bàn, lắng nghe người dân đến kiên quyết xử lý hành vi vi phạm, mỗi phần việc đều hướng tới mục tiêu giữ bình yên cơ sở, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm được triển khai thuận lợi. Sự đồng thuận của người dân cùng tinh thần trách nhiệm của các lực lượng sẽ góp phần xây dựng xã Đại Thanh ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.