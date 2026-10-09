ANTD.VN - Tối 8-10, tại khu vực trung tâm xã Đông Anh, Hà Nội, Lễ khai mạc Lễ hội Diễu hành đường phố kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh (1876-2026) diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách.

Công an xã Đông Anh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai nhiệm vụ tại các khu vực diễn ra sự kiện

Góp phần vào thành công của sự kiện, Công an xã Đông Anh đã chủ động triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để người dân tham gia lễ hội an toàn, văn minh.

Chủ động giữ vững an ninh, an toàn lễ hội

Lễ hội Diễu hành đường phố là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần tái hiện, tôn vinh những giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa của vùng đất Đông Anh qua 150 năm hình thành, phát triển. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, củng cố tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Với lượng người tập trung đông tại khu vực trung tâm, cùng các hoạt động diễu hành diễn ra trên đường phố, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông được đặt ra ngay từ trước thời điểm khai mạc. Chủ động nắm tình hình, dự báo những vấn đề có thể phát sinh, Công an xã Đông Anh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai nhiệm vụ tại các khu vực diễn ra sự kiện.

Công an xã Đông Anh chủ động bảo đảm an ninh, trật tự lễ hội diễu hành đường phố

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, lực lượng Công an xã tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì trật tự tại những nơi tập trung đông người, chủ động phòng ngừa các hành vi gây mất an ninh, trật tự và kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân được chú trọng, góp phần tạo không khí thân thiện, an toàn để Nhân dân và du khách yên tâm theo dõi, thưởng thức các hoạt động văn hóa.

Đáng chú ý, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai gắn với yêu cầu thực tế tại khu vực tổ chức lễ hội. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã chủ động hướng dẫn người dân di chuyển, phối hợp duy trì trật tự trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông người, góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ, bảo đảm việc đi lại của người dân và hoạt động của chương trình diễn ra thuận lợi.

Thầm lặng góp sức cho ngày hội quê hương

Việc bố trí lực lượng tại các vị trí cần thiết, kết hợp hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự công cộng và giao thông thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an xã Đông Anh trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện đông người. Qua đó, không chỉ góp phần phòng ngừa những tình huống phức tạp mà còn tạo điều kiện để các hoạt động diễu hành diễn ra trang trọng, an toàn, đúng tinh thần của ngày hội văn hóa địa phương.

Giữa ánh sáng rực rỡ của sân khấu, những màn trình diễn sôi động và không khí náo nhiệt của lễ hội, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Anh vẫn bám sát địa bàn, kiên trì thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Mỗi vị trí được bảo đảm, mỗi dòng người được hướng dẫn di chuyển an toàn đều góp phần tạo nên sự bình yên phía sau những hoạt động sôi nổi của chương trình.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại các chốt trên khu vực diễn ra sự kiện

Đối với lực lượng Công an, bảo đảm an ninh, trật tự tại các sự kiện văn hóa không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm đối với Nhân dân. Sự chủ động trong nắm tình hình, bố trí lực lượng, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân chính là những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc chặng đường lịch sử đáng tự hào của vùng đất giàu truyền thống. Trong hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị ấy, việc bảo đảm an ninh, trật tự để các hoạt động kỷ niệm diễn ra an toàn, trọn vẹn có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa niềm vui và niềm tự hào trong cộng đồng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an xã Đông Anh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống, xây dựng môi trường văn hóa an toàn, văn minh, để mỗi sự kiện của quê hương thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân.