Chọn Bách Nghệ - Chọn Tương Lai Vững Vàng

ANTD.VN - Trong bối cảnh công nghệ và chuyển đổi số đang thay đổi yêu cầu của thị trường lao động, giáo dục nghề nghiệp ngày càng chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn. Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Đình Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội chia sẻ về định hướng đào tạo giúp sinh viên vững kỹ năng nghề, thích ứng với công nghệ và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

- Phóng viên: Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội đang tập trung đào tạo những ngành, nghề nào?

- Ông Nguyễn Đình Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội: Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội hiện tại đào tạo 4 khối ngành với 27 chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - dịch vụ, sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ và ngôn ngữ. Trong đó, nổi bật có các ngành như: Quản trị khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc...

Trước sự thay đổi của thị trường lao động và quá trình chuyển đổi số, Nhà trường đặc biệt chú trọng những ngành có tính ứng dụng cao như Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, đồng thời tăng cường các ngành thuộc nhóm ngôn ngữ - dịch vụ để mở rộng lựa chọn nghề nghiệp cho người học.

Sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội

Định hướng của Nhà trường là phát triển ngành nghề theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động, từng bước điều chỉnh cơ cấu đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội. Qua đó, sinh viên có thể lựa chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

- Phóng viên: Nhà trường đã đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành và gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp như thế nào?

- Bà Trần Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội: Nhà trường đang thực hiện giải pháp để đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường tính thực tiễn và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đó, chương trình được rà soát theo hướng tinh giản những nội dung lý thuyết hàn lâm, tăng kiến thức và kỹ năng gắn với yêu cầu công việc. Khi xây dựng và thẩm định chương trình, Nhà trường mời chuyên gia trong từng lĩnh vực và đại diện doanh nghiệp tham gia; chuẩn đầu ra cũng được xây dựng trên cơ sở tham khảo nhu cầu của thị trường lao động. Ở một số mô-đun, đại diện doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy.

Sinh viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn thực hành tại phòng thực hành bếp của nhà trường

Song song với đó, Nhà trường tăng thời lượng thực hành, thực tập tại xưởng, phòng thực hành và doanh nghiệp. Mối liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Người học được xác định là một mắt xích quan trọng, trong đó doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp mà còn tham gia góp ý chương trình, cử chuyên gia hướng dẫn và phối hợp đào tạo.

- Phóng viên: Trong bối cảnh công nghệ và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, nhà trường đã có những giải pháp gì nhằm giúp nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số và khả năng thích ứng cho sinh viên trước khi ra trường?

- Bà Lê Thị Hồng Trang - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội: Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp không ngừng thay đổi, yêu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực qua đào tạo ngày càng cao, chúng tôi xác định người học không chỉ cần có kiến thức chuyên môn, mà quan trọng hơn là phải làm được nghề, sử dụng được công nghệ và có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc. Vì vậy, Nhà trường đang tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính:

- Giải pháp 1 - Kỹ năng nghề: Sinh viên phải làm được nghề. Tăng thực hành, mô phỏng tình huống thực tế. Tiếp cận công nghệ, thiết bị mới trong ngành nghề.

- Giải pháp 2 - Kỹ năng số: Không chỉ dạy “tin học”, mà giúp sinh viên: Sử dụng công cụ số trong học tập và công việc. Khai thác dữ liệu, nền tảng số. Sử dụng các công cụ AI một cách phù hợp. Kỹ năng số phải trở thành một phần của năng lực nghề nghiệp, chứ không phải một môn học đứng riêng.

- Giải pháp 3 - Khả năng tự học và thích ứng: Sinh viên cần được rèn: tư duy học tập suốt đời; khả năng cập nhật công nghệ; giải quyết vấn đề; thích ứng với môi trường làm việc mới.

“Chúng tôi xác định AI và công nghệ số không chỉ là công cụ của nhà trường mà sẽ ngày càng trở thành công cụ làm việc của người lao động. Vì vậy, sinh viên cần được hướng dẫn sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất, nhưng đồng thời phải có năng lực chuyên môn để kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc”.

Sinh viên Điện công nghiệp thực hành với các sản phẩm công nghệ, máy móc hiện đại

- Phóng viên: Thời gian tới, Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội sẽ có những định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng liên kết với doanh nghiệp và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên ra sao?

- Ông Nguyễn Thành Vân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội: Trong thời gian tới, trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; đồng thời mở rộng mạng lưới doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo.

Mục tiêu xuyên suốt được Nhà trường xác định là lấy “thực học - thực hành” làm trọng tâm của quá trình dạy và học, hướng tới việc sinh viên sau tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và khả năng sớm tiếp cận việc làm theo nghề được đào tạo.

Theo Nhà trường, môi trường doanh nghiệp là một phần quan trọng của quá trình rèn nghề. Đây là nơi sinh viên có điều kiện tiếp xúc với quy trình làm việc, yêu cầu công việc và những tình huống mà môi trường học tập trong trường khó có thể mô phỏng đầy đủ.

Hiện Nhà trường đã có hoạt động liên kết với một số đơn vị, doanh nghiệp để sinh viên thực hành, thực tập và nâng cao tay nghề như: Công ty CP Phúc Hưng Thịnh - Chuỗi Quán Ngon, Nhà khách Văn phòng Chính phủ, Công ty My Way, Công ty CP Hàng không Taseco Airs Nội Bài...

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội ký kết hợp tác với các doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội đặt ra đối với sinh viên sau đào tạo được thể hiện qua các yêu cầu: chắc kiến thức, giỏi kỹ năng nghề, phong phú kỹ năng sống, nghiêm kỷ luật.

Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội xác định tinh thần không đứng yên trước sự thay đổi, không bằng lòng với những gì đã có, tiếp tục đổi mới chương trình, công nghệ đào tạo và tăng cường kết nối doanh nghiệp để những kiến thức sinh viên học trong trường ngày càng gần hơn với công việc thực tế.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Nhà trường.