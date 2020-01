Xung kích, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mọi hoàn cảnh là nhiệm vụ cao nhất

Các đoàn thể CATP Hà Nội luôn xác định mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân hiệu quả

Quên thân vì dân phục vụ



Hàng ngày, mỗi thanh niên, đoàn viên công đoàn, Hội phụ nữ Công an Thủ đô, với tuổi trẻ và lời thề Công an thiêng liêng đã và đang có mặt ở tất cả các mặt trận từ phòng chống tội phạm đến sẵn sàng hi sinh vì sự bình yên của nhân dân. Mới đây, nhân dân cả nước và lực lượng vũ trang đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với 3 đồng chí, liệt sỹ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã hy sinh anh dũng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Đây là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND và gia đình, người thân của các đồng chí. Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ đã cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí.

Hình ảnh nào về gia đình các anh cũng làm chúng ta xúc động. Trong đó, bức ảnh người vợ trẻ bên chồng là chiến sỹ Công an với dòng chữ nghẹn ngào: “Chồng ơi, sao lại là anh…” như xé lòng biết bao người. Đó là vợ của Trung úy Phạm Công Huy (SN 1993, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN CATP Hà Nội). Trung úy Phạm Công Huy - người bố của cô con gái 6 tháng tuổi sẽ không bao giờ có thể trả lời câu hỏi ấy bởi anh đã ra đi mãi mãi…

Còn đó, nhiều tấm gương của tuổi trẻ CATP Hà Nội đã hi sinh khi tuổi trẻ còn mãi trên vai. Điều đau đáu nhất của lực lượng làm tổ chức và chính sách của Công an Thủ đô là lại phải gắn những biển tên còn mới và trẻ như các đồng đội mình trên tượng đài thiêng liêng tri ân các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô… Hơn nữa, đó là những sự hy sinh thầm lặng của mỗi đoàn viên: thanh niên, công đoàn cũng như sự đóng góp không hề nhỏ của các nữ cán bộ, chiến sỹ, công an, những y bác sỹ, những người lính hậu cần mà chẳng thể nào đo đếm thành tích của họ sau mỗi chiến công...

Thiết thực phục vụ nhân dân

Trả lời câu hỏi: “Các phong trào thi đua của 3 tổ chức đoàn thể CATP Hà Nội hướng đến đâu?”, Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP chia sẻ: “Thực sự, các hoạt động của chúng tôi đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là thiết thực phục vụ nhân dân và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ dù bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Những con số sau đây chắc chắn sẽ nói lên nhiều điều. Chỉ trong năm 2019, hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên phụ nữ đã tổ chức và tham gia những chương trình thiết thực ở mỗi cơ quan: từ xung kích đảm nhận việc khó, khâu yếu đến nghiên cứu sáng tạo. Đâu cũng có dấu ấn 3 đoàn thể của CATP.

Thanh niên CATP riêng trong năm 2019, ngoài các hoạt động xung kích phòng chống tội phạm đã “lao” xuống cơ sở với lòng nhiệt huyết... đã có 669 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận lưu động tại cơ sở 2.951 hồ sơ; tổ chức khai quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy 1,2km kênh mương; hàng nghìn lượt về vùng sâu, xa hỗ trợ nhân dân làm thủ tục hành chính, khám chữa bệnh.

Hội Phụ nữ CATP luôn đi đầu trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em; chăm lo con em có hoàn cảnh đặc biệt; đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện... Nhiều đồng chí từ cán bộ hội cơ sở đang nắm giữ trọng trách từ cấp cơ sở đến cấp phòng. Các cấp công đoàn CATP đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên: Khảo sát điều kiện làm việc và báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm, tạo điều kiện cho 15 đoàn viên là lao động hợp đồng được công tác tại các đơn vị gần nơi cư trú; Thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên”, đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn cho 4.851 lượt đoàn viên nhân các dịp kỷ niệm với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng... Tổ chức tốt các hoạt động xã hội từ thiện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, vận động, quyên góp, ủng hộ, tặng quà học sinh nghèo, đồng bào khó khăn vùng sâu vùng xa, bị thiên tai… với tổng số tiền trên 700 triệu đồng...

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP chia sẻ: “Các tổ chức đoàn thể của CATP Hà Nội luôn xác định công việc chuyên môn và sự bình yên của nhân dân là mục đích cao nhất. Nhiệm vụ lúc nào của chúng tôi cũng là chăm lo quyền lợi của đoàn viên, hội viên tốt nhất để đảm bảo công tác hậu phương để lực lượng CATP luôn là lực lượng được nhân dân tin yêu, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Công an Thủ đô”…

Xuân đang đến rất gần, những ngày này, cả lực lượng CATP đang căng mình trên mọi mặt trận, mọi nẻo đường… những niềm riêng chắc chắn phải gác lại vì một mùa xuân nhân dân bình yên và xứng đáng với những người con ưu tú của lực lượng đã hi sinh vì Thủ đô.