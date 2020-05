Xứng danh lá chắn giữ vững ANTT ở cửa ngõ phía Nam của thành phố

ANTD.VN - Với chủ đề Đại hội là “Phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp vào sáng 28-5.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP và đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư huyện ủy Thanh Trì chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CAH Thanh Trì nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự và chủ trì Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn diện vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Cụ thể, Công an huyện Thanh Trì đã làm tốt công tác nắm tình hình an ninh nông thôn, nội bộ, kinh tế, tôn giáo và các vấn đề nổi lên, đồng thời tập trung chỉ đạo với quyết tâm đánh mạnh, đánh trúng trong đấu tranh, ngăn chặn phòng ngừa các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; chủ động xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm trên địa bàn.

Để làm tốt các mặt công tác, Công an huyện Thanh Trì luôn xác định công tác nghiệp vụ cơ bản là “xương sống” trong nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Do đó đơn vị đã luôn trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì đã tập trung xây dựng tổ chức Đảng từ các chi bộ đến đảng bộ vững mạnh trên nhiều lĩnh vực như tổ chức, bổ sung, sắp xếp tổ chức nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Với những kết quả đáng ghi nhận, trong 5 năm qua, lực lượng Công an huyện Thanh Trì liên tục được Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu, Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và nhiều Bằng khen, Giấy khen...

Hàng năm, Đảng bộ Công an huyện đều đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ Công an huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Công an huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. Cũng tại Đại hội Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng CAH Thanh Trì được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Công Lương, Phó trưởng CAH Thanh Trì giữ chức Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.