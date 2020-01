Xứng danh đơn vị Lá cờ đầu phong trào giữ gìn an ninh trật tự

ANTD.VN - Những ngày đầu xuân mới Canh Tý 2020, chúng tôi có mặt tại địa bàn phía Tây của quận Tây Hồ, Hà Nội, để ghi lại kinh nghiệm giữ gìn an ninh trật tự của Công an phường Phú Thượng. Dân cư nơi không chỉ giỏi nghề truyền thống, mà còn làm tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Với CBCS Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nhân dân là yếu tố cốt lõi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT và cũng chính họ là người giữ vững ANTT ở địa bàn nhất.

Xác định được nhiệm vụ quan trọng này, nhiều năm qua chỉ huy Công an phường Phú Thượng đã chỉ đạo CBCS phải gần dân để thấu hiểu tâm tư, tình cảm của bà con. Muốn làm được việc đó, chiến sỹ Công an phải biến lời nói thành những việc làm cụ thể, thiết thực.



CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ, đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2019

Duy trì thế trận an ninh nhân dân

Theo Đại úy Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường (CAP) Phú Thượng: “Công tác tham mưu luôn là nhiệm vụ quan trọng, để cấp trên ủng hộ và chỉ đạo thông suốt nhiệm vụ giữ vững ANTT. Ngay từ đầu năm, CAP đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương xây dựng chương trình công tác, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, trong năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Công an Thành phố, CAP đã tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung năm trật tự, văn minh đô thị, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành luật an toàn giao thông, xây dựng quy chế quản lý hè phố, lòng đường trên phạm vi địa bàn phường quản lý”.

Xác định rõ vai trò quan trọng của thế trận an ninh nhân dân và phát huy mỗi người dân là một chiến sỹ công an đảm bảo ANTT, CAP đã phát động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ở địa bàn, chỉ huy CAP Phú Thượng đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề tuyên truyền nhằm củng cố, nâng cao chất lượng, duy trì hoạt động của các mô hình giữ gìn ANTT, tạo thế trận an ninh nhân dân. Điển hình như mô hình “Phối hợp đảm bảo ANTT tại các cụm trường học, khu dân cư”, “Làng nghề an toàn PCCC”… đã được người dân tích cực tham gia, ủng hộ, thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, các tổ tự quản đã trở thành cánh tay nối dài của lực lượng CAP Phú Thượng trong công tác tuần tra, đảm bảo ANTT địa bàn.

Anh Nguyễn Chí Thông, ở tổ dân phố số 11, cụm 2, phường Phú Thượng cho biết: “Duy trì các mô hình giữ gìn ANTT ở phường Phú Thượng đã cho thấy hiệu quả lớn nhất, đó là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng tình của người dân trong thực hiện phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương”.

Cũng theo anh Thông, nếu như trước đây tình hình ANTT ở khu vực phức tạp, thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội, trộm cắp và tình trạng người dân gây rối làm ảnh hưởng đến TTATXH, thì bây giờ đã được cải thiện nhiều. Từ việc gần dân, thường xuyên tuyên truyền, phố biến pháp luật hay hướng dẫn, giúp đỡ người dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như đến tận khu dân cự cấp căn cước công dân, chỉnh sửa hộ khẩu cho người già, thương bệnh binh…, người dân đã thấy được tinh thần trách nhiệm công dân của mình và tự giác tham gia xây dựng, giữ gìn ANTT ngay chính nơi mình sinh sống.

“Hàng năm, các hộ gia đình trên địa bàn đều đăng ký xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa, gắn với đảm bảo ANTT đã cho thấy sự đồng thuận cao của bà con với trách nhiệm giữ gìn ANTT tại địa bàn. Sự ủng hộ của người dân là lý do để CAP làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT và đó cũng là nền tảng để đơn vị có được danh hiệu 2 năm liền Lá cờ đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự”- Đại úy Ngô Thái Sơn cho biết.

Đối tượng Quàng Thị Kim trong đường dây mua bán, vận chuyển 6 bánh ma túy bị CAP Phú Thượng bắt giữ

Bám sát địa bàn

Theo chỉ huy CAP Phú Thượng, hiện địa bàn có Họ giáo xứ Thượng Thụy, 68 hộ dân với 286 giáo dân; giáo họ Phú Gia có 112 hộ với 450 giáo dân; giáo họ Phú Thọ có 46 hộ với 250 giáo dân. Xác định việc xây dựng “Xóm đạo bình yên”, góp phần cho các hoạt động tôn giáo được bảo đảm, ANTT được giữ vững, CAP Phú Thượng đã vận động nhân dân phát huy truyền thống văn hóa là trách nhiệm của mỗi công dân, giáo dân trong giáo xứ.

Để làm tốt nhiệm vụ này, CAP Phú Thượng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bà con giáo dân cùng tham gia giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư. Hưởng ứng phong trào, các giáo dân và mọi người dân trên địa bàn tích cực đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt giữ gìn ANTT, qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào bảo vệ ANTT tại địa phương.

Ngoài ra, để kịp thời nắm bắt được thông tin tố giác của người dân liên quan đến tình hình ANTT, CAP Phú Thượng thiết lập hệ thống "đường dây nóng", có số điện thoại của CAP để người dân báo tin khi phát hiện vụ việc vi phạm pháp.luật. Từ đó, nhiều vụ tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, đánh bạc đã bị CAP nhanh chóng triệt phá.

Điển hình năm 2019, CAP Phú Thượng đã bắt Quàng Thị Kim với thủ đoạn ngụy trang 6 bánh heroin trong trứng vịt và vỏ trấu, rồi vận chuyển từ biên giới Tây Bắc về Hà Nội tiêu thụ.

Theo chỉ huy CAP Phú Thượng cho hay , Quàng Thị Kim tạm trú tại địa bàn phường. Thời gian này, đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, quan hệ với các thành phần phức tạp. Đặc biệt, Kim đi lại liên tục trên tuyến đường Tây Bắc - Hà Nội, chủ yếu về đêm hoặc rạng sáng.

Dấu hiệu nghi vấn của người đàn bà này bị CAP Phú Thượng phối hợp cùng đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CAQ Tây Hồ xác lập kế hoạch đấu tranh triệt phá..

Để mô hình giữ gìn ANTT phát huy hiệu quả, hàng năm CAP Phú Thượng đều thực hiện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, các mặt công tác, từ đó phát huy tác dụng trong việc giúp người dân nâng cao ý thức tự phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn ANTT.