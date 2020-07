Xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh anh dũng của các thương binh, anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; các thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ đại diện cho hàng nghìn thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách của CATP Hà Nội.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng quà của CATP Hà Nội đến đại diện thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh của CATP Hà Nội



Trong không khí xúc động, ân tình, tự hào, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến các thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước đóng góp, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ, thương binh cũng như các gia đình thân nhân liệt sỹ…, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm TTATXH trên địa bàn Thủ đô.



Khái quát những thành tích của CATP Hà Nội trong các năm qua, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: Những thành tích, chiến công này của CATP có sự đóng góp to lớn, trời biển của các thương binh, liệt sỹ, CBCS qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, CATP Hà Nội đã luôn thực hiện và phát động các phong trào học tập, thi đua, sống, chiến đấu, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, những đóng góp to lớn của các thương binh.

Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy chứng nhận thương binh cho Trung úy Phùng Văn Chung

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, CATP Hà Nội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo các gia đình chính sách cũng như thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đối với 3 liệt sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Bộ Công an, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của 3 liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ để bù đắp phần nào nỗi đau về tinh thần đối với gia đình các liệt sĩ. Song song với những việc làm trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chủ trương báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét tuyển dụng thân nhân gia đình liệt sĩ vào công tác trong lực lượng CAND; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 1 ngày lương với số tiền 3,8 tỉ đồng để mua nhà ở xã hội tặng gia đình 3 liệt sĩ.

Trong công tác xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, qua 10 năm thực hiện, CATP đã xây dựng, sửa chữa hàng chục căn nhà từ nhiều nguồn kinh phí được CBCS đóng góp; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xác nhận Liệt sĩ đối với đồng chí Trịnh Văn Đường, nguyên cán bộ Ty Công an tỉnh Hà Đông, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; phối hợp tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với gia đình Liệt sĩ, tổ chức gắn biển tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đúng vào dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7...

Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong CATP tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân, có ý nghĩa, thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa



Gửi lời thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất tới các gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong CATP Hà Nội tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong CAND; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương và thân nhân các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn CATP trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, quản lý và phân phối tốt mọi nguồn lực, chú ý tổng kết hàng năm, biểu dương các gương người tốt, việc tốt... để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” có hiệu quả hơn nữa.

"Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước, trở thành niềm tự hào và mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ Công an Thủ đô noi theo"- Giám đốc CATP Hà Nội chỉ rõ.