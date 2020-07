Xứng đáng là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân

ANTD.VN - Chiều 8-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2020).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đồng chí lão thành lực lượng An ninh qua các thời kỳ.

Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong suốt lịch sử 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, thầm lặng chiến đấu, hy sinh, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, với lý tưởng cao đẹp “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Biết bao tấm gương hy sinh anh dũng, những chiến công thầm lặng, là những tượng đài bất tử cùng núi sông, đất nước, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân; xây đắp, củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự tri ân những chiến công, thành tích, công lao và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân trong 74 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng An ninh nhân dân cần quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tiếp tục đổi mới tư duy nghiệp vụ, các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, giữ vững chủ quyền biển đảo, xử lý tốt các vấn đề đối nội, đối ngoại.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây bất ổn định chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng; giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược, trọng yếu.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước. Phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí lão thành lực lượng An ninh và mong muốn các đồng chí tiếp tục theo dõi, tham gia ý kiến xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.