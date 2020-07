Xứng đáng là những chiến sỹ Công an cầm bút, tâm huyết với nghề

ANTD.VN - Ngày 28-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ V (2020-2025). Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng dự và chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển của báo chí Công an nhân dân, Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an đã từng bước củng cố, phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ IV đề ra.

Đội ngũ những người làm báo Công an ngày càng phát triển, có bước trưởng thành về chính trị, nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ Công an, thành thạo về nghiệp vụ báo chí. Từ đầu nhiệm kỳ, Liên chi hội có 214 hội viên, đến nay có 466 hội viên, thuộc 17 đơn vị báo chí Công an ở cơ quan Bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội

Liên chi hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ có hiệu quả thiết thực. Hàng năm đều tổ chức lực chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia giải báo chí quốc gia; trong nhiệm kỳ qua, đã có 30 tác phẩm báo chí đoạt giải Báo chí quốc gia, nhiều giải báo chí do các ngành, các địa phương phát động. Liên chi hội cũng đã từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ và đẩy mạnh hoạt động hội. Duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Hoạt động của Liên chi hội và của mỗi hội viên nhà báo Công an trong những năm qua đã góp phần tích cực vào thành tích chung của từng cơ quan báo chí. Mỗi chi hội đều có những nét đặc trưng nghề nghiệp riêng, song luôn xứng đáng là những chiến sỹ Công an cầm bút, có tâm huyết với nghề nghiệp, vững vàng về lập trường, quan điểm chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi hoan nghênh, biểu dương những kết quả, nỗ lực của Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an, các Chi hội trực thuộc và các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn thông qua các hoạt động nghiệp vụ, mỗi hội viên, chi hội cần góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh lực lượng CAND đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Hồ Quang Lợi tặng hoa Ban chấp hành Liên chi hội nhà báo Bộ Công an nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, có biện pháp thiết thực xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong giai đoạn Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Đặc biệt chú trọng nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động.

Đồng chí Hồ Quang Lợi tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các cá nhân thuộc Liên chi hội nhà báo Bộ Công an

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Hồ Quang Lợi cũng đề nghị, sau đại hội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an cần rà soát, xây dựng lại quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chấp hành; xây dựng kế hoạch hành động cho nhiệm kỳ mới đảm bảo rõ ràng, thực hiện hiệu quả. Trong đó tập trung vào lĩnh vực tư tưởng, những vấn đề truyền thông báo chí mà báo cáo tại đại hội đã nêu...



Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Liên chi hội nhà báo Bộ Công an, Bầu ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.