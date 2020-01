Xứng đáng lá cờ đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Xây dựng lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ

Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội luôn là lực lượng góp phần đắc lực trong nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho Thủ đô

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác mới 2019, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, với việc cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào thực tiễn công tác và chiến đấu. Đơn vị quán triệt tới từng cán bộ chiến sỹ tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Xây dựng phong cách người CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Trong những năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng đặc biệt chú trọng công tác tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật và văn hóa ứng xử của lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về văn hóa ứng xử trong các lĩnh vực công tác; xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Cảnh sát cơ động Thủ đô hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Với mục tiêu xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng thường xuyên chấn chỉnh các sai phạm của cán bộ chiến sỹ, góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung. Để từ đó tạo sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được các cấp giao phó.

Có mặt trên mọi ngả đường, góc phố

Năm 2019, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc CATP triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn vị đã huy động 35.875 lượt cán bộ chiến sỹ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho 673 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, năm 2019, TP Hà Nội được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Đây là một sự kiện thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Do vậy, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội với nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hai đoàn đại biểu tham dự cùng các phóng viên, báo đài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã chủ động triển khai lực lượng, xây dựng các phương án cụ thể, sẵn sàng cho mọi tình huống. Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội nghị kết thúc đã ghi dấu hình ảnh Việt Nam hòa bình trong mắt các đại biểu và phóng viên quốc tế.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng tham gia các tổ công tác 141, phối hợp với Cảnh sát giao thông Thủ đô triển khai 24 tổ tuần tra, xử lý các vi phạm đối với người tham gia giao thông. Đặc biệt, năm 2019, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã huy động 66.326 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản bàn giao trên 500 vụ cho cơ quan công an các cấp với hơn 800 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Năm 2019, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội được suy tôn là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3. Vinh dự, tự hào với vai trò đơn vị Cụm trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Cụm tổ chức lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2019; tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà trong các cán bộ chiến sỹ mắc bệnh hiểm nghèo trong dịp lễ, Tết; tổ chức tập luyện Điều lệnh - võ thuật và đã đạt được thành tích cao. Bên cạnh đó, công tác về nguồn cũng được đơn vị hết sức chú trọng. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho cán bộ chiến sỹ trong Cụm thi đua số 3, đồng thời gắn kết tình đồng đội, đồng chí giữa các đơn vị trong Cụm, để từ đó có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn, giúp đỡ nhau trên các mặt công tác.

Với những cố gắng, nỗ lực trong năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019”. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô.