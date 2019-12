Xứng đáng là cánh tay nối dài của lực lượng Công an

ANTD.VN - Trong những năm qua, lực lượng Bảo vệ dân phố - quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội luôn đóng vai trò tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an, những Bảo vệ dân phố đã và đang lặng thầm đóng góp sức mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hoàn Kiếm là quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra nhiều sự kiện ngoại giao, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, cũng là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, thành phố… Từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của quận.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, nhất là hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình trạng vi phạm về trật tự văn minh đô thị và vệ sinh môi trường…

Lực lượng Bảo vệ dân phố đóng vai trò tích cực trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Để góp phần giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, trong những năm qua, lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn quận đã phối hợp tích cực với Công an quận Hoàn Kiếm trên các mặt công tác. Trong số đó, không thể không kể đến vai trò trong việc tuần tra, kiểm soát địa bàn ngày, đêm, giữ gìn trật tự văn minh đô thị; giải quyết các điểm “nóng” về giao thông vào những giờ cao điểm hay tan tầm; đặc biệt là tuần tra đêm cùng lực lượng công an phường, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự…

Năm 2019, với sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Bảo vệ dân phố, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, tiêu biểu là việc duy trì 37 mô hình, chuyên đề với sự nổi bật chất lượng của chuyên đề “Hộ tự phòng - Số nhà tự quản”, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Đây là chuyên đề đi đầu trong công tác Dân vận khéo năm 2019.

Qua công tác tuyên truyền, đã có trên 5.000 tin báo do người dân cung cấp liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết, không để xảy ra những tình huống bị động, bất ngờ.

Với sự hy sinh thầm lặng, nỗ lực hết mình, trong những năm qua, lực lượng Bảo vệ dân phố quận Hoàn Kiếm xứng đáng là "cánh tay nối dài" của Công an

Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các thành viên của lực lượng Bảo vệ dân phố quận



Năm 2020, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục nâng cao chất lượng, phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sức lan tỏa, lôi cuốn trong nhân dân.

Trong đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận; Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, xây dựng nhân rộng các mô hình có hiệu quả; Tăng cường phát động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn, khu dân cư…

Năm 2020, hứa hẹn nhiều vận hội, do vậy, Công an quận Hoàn Kiếm luôn sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp tới.