Sáng 5-3, đảo An Bang (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Huỳnh Tấn Vinh, từ tàu Quảng Ngãi 95821 TS trong tình trạng thắt lưng phải đau dữ dội do chấn thương nặng khi đánh cá trên biển Ngay trong đêm, sau khi sơ cứu ban đầu, nạn nhân được xuồng đặc chủng của Hải quân đưa từ đảo An Bang sang đảo Trường Sa để thuận tiện cho việc chăm sóc cứu chữa CBCS Hải quân phải chạy đua với thời tiết không thuận lợi với những cơn sóng cao nhiều mét, trong đêm tối để nhanh chóng đưa bệnh nhân về bệnh viện của đảo Trường Sa Ngay sau khi lên đảo Trường Sa, ngư dân gặp nạn được đưa ngay vào khu vực cấp cứu Đây là một trong những ca gặp nạn nguy hiểm của ngư dân. Các CBCS của đảo Trường Sa trước đó đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ, thiết bị để cấp cứu nạn nhân Bệnh nhân gặp nạn được các quân y trên đảo Trường Sa thăm khám, cấp cứu ngay trong đêm với nhiều máy móc, thiết bị y tế đặc biệt Trước đó, tại đảo An Bang, quân y trên đảo cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp cứu ban đầu cho ngư dân gặp nạn Có ít nhất 2 ngư dân gặp nạn do va đập vào thành tàu, lặn biển quá sâu, nhiều thời gian liên tục đã được quân y, hải quân cứu giúp trong 2 ngày qua Trong đêm và rạng sáng nay 6-3, cả hai ngư dân gặp nạn đã được trực thăng của quân đội đưa từ đảo về đất liền để hồi phục sức khỏe

