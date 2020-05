Xúc động chuyện của "vị khách" đặc biệt tại lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu 2019

ANTD.VN - Trong lễ tuyên dương 11 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu chiều 19-5, có một “vị khách“ đặc biệt, đó là ông Phạm Công Lâm, bố của Liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, nguyên cán bộ Đội chữa Cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ CATP – người đã anh dũng hi sinh vì sự bình yên của nhân dân khi tuổi đời còn rất trẻ...

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao chứng nhận truy tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” với liệt sỹ Đại úy Phạm Công Huy

Trong buổi lễ hôm nay, sau 12 năm tổ chức, Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” lần đầu tiên có người thứ 11. Đó là Liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy - người được truy tặng giải thưởng danh giá cho tuổi trẻ này.



Ông Lâm vẫn dáng người khắc khổ ngồi ở hàng ghế dành cho thân nhân cán bộ chiến sỹ được tuyên dương. Đằng sau ông, là 90 gương mặt Đảng viên trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019. Trong đó có không ít người từng là đồng chí, đồng đội với Đại úy Phạm Công Huy.

Trong lời phát biểu của mình, Trung tướng Đoàn Duy Khương đã xúc động: “Xin kính cẩn dâng nén hương lòng tri ân đến liệt sỹ, Đại úy Phạm Công Huy, người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, CATP Hà Nội đã anh dũng hi sinh tại địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân“

Trung tướng Đoàn Duy Khương đã tận tay trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” truy tặng Liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy. Giám đốc CATP nắm chặt tay người bố của một chiến sỹ quả cảm như một lời tri ân đậm tình nghĩa và sự sẻ chia từ đáy lòng. Cả hội trường không có tiếng vỗ tay mà là không khí trang nghiêm, tĩnh lặng. Nhiều đồng chí, đồng đội mắt rưng rưng...

Ông Lâm ôm chặt giải thưởng của con vào lòng. Mỗi tiết mục ca nhạc về các chiến sỹ công an, về sự hi sinh bình dị của họ giữa đời thường ông lại xúc động và chìm trong những kỷ niệm của riêng mình...

Nhưng ông Lâm không cô đơn. Nhiều cán bộ chiến sỹ, nhận ra và đến chào và hỏi thăm ông. "Bác có khỏe không ạ"; Cháu trước công tác cùng Huy đây ạ“, "bác nhớ giữ sức khỏe nhé...", những lời nói ríu rít, chân thành làm ông Lâm cũng đỡ buồn phần nào. Ông cũng vui vẻ trả lời, trò chuyện cùng những người bạn của con ông...

Thượng úy Đinh Tiên Huấn, Bí thư đoàn, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ CATP cho biết: Chúng tôi vẫn thường xuyên đến thăm gia đình đồng chí Huy. Đồng chí Huy đã hi sinh thì chúng tôi ai cũng là con của gia đình cả.

"Nỗi đau thì vẫn còn đó nhưng gia đình tôi rất tự hào về con tôi với công việc của người chiến sỹ Công an đã anh dũng hi sinh vì sự bình yên của nhân dân. Hôm nay gia đình cũng rất vinh dự khi Huy được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu. Câu chuyện của Huy sẽ là tấm gương cho những thế hệ tuổi trẻ CATP bây giờ và mai sau...", ông Lâm xúc động nói

Ông Lâm ra về trong sự ân cần của những đồng chí, đồng đội của con ông. Nỗi đau thì chắc hẳn mãi còn đó nhưng chắc chắn nó được chia ra rất nhiều bởi sự tri ân và những tình cảm chân thành nhất. Như lời của người đồng đội trẻ của Đại úy Phạm Công Huy: "Chúng con sẽ cố gắng làm những việc thuộc trách nhiệm của Huy với gia đình. Ai cũng là con của bố cả..."