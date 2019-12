Xử lý quyết liệt các vi phạm về ANTT, CAQ Hai Bà Trưng được người dân hưởng ứng

18:33 18/12/2019 0 Trung Hiếu

ANTD.VN - Trong thời gian từ ngày 16 tới 25-12-2019, Công an quận Hai Bà Trưng, CATP Hà Nội, tổ chức "liên quân" với lực lượng nòng cốt là cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự phối hợp cùng công an các phường để triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Sự quyết tâm, nỗ lực của CAQ Hai Bà Trưng đã được người dân ghi nhận và ủng hộ.