Xử lý nghiêm vi phạm giao thông, đẩy mạnh phòng ngừa dịch bệnh virus Corona

17:00 03/02/2020 0 Hoàng Phong

ANTD.VN - Giữa bối cảnh công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây nên đang diễn ra mạnh mẽ, Cục CSGT - Bộ Công an đã có Công điện chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc triển khai kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo an toàn cho cả người dân và CSGT.