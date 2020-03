Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, đẩy giá bán để trục lợi trong dịch Covid -19

ANTD.VN - Hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về đầu cơ, tăng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bán hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ găm hàng, gây tình trạng khan hiếm giả để đẩy giá bán hàng trục lợi.

Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đều cam kết cung ứng đủ hàng hóa, không tăng giá

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ và chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động của các chợ trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế địa phương và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, UBND Thành phố ban hành văn bản số 871/UBND-KT ngày 13/3/2020 chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về đầu cơ, tăng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bán hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị quản lý chợ đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc, không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá, không lợi dụng dịch bệnh để gây sốt ảo, bán hàng tăng giá thu lời bất chính. Cần tăng cường phun thuốc khử trùng tiêu độc trong và ngoài chợ thường xuyên đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh và người tiêu dùng;

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá để xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định pháp luật, đặc biệt là các hành vi đầu cơ găm hàng, gây tình trạng khan hiếm giả để đẩy giá bán hàng trục lợi; Chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các chợ cóc, tụ điểm kinh doanh tự phát để kiên quyết xóa bỏ, chống tái phát và phát sinh mới trên địa bàn, báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 30/4/2020.

Cục quản lý thị trường Thành phố chỉ đạo các đội quản lý thị trường thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm về đầu cơ, tăng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bán hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trong chợ trên địa bàn từ nay cho đến khi Thành phố công bố hết dịch.

Các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tổ chức tuyên truyền các cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh, khách tham quan, mua sắm ý thức được diễn biến phức tạp và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tăng cường công tác vệ sinh, các biện pháp tẩy, khử trùng và các biện pháp phòng, chống khác cho cán bộ, người lao động và khách hàng đến tham quan, mua sắm tại các cơ sở kinh doanh đơn vị quản lý.

Cần liên hệ với cơ sở y tế và chính quyền sở tại để được hướng dẫn, hỗ trợ các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện kinh doanh đúng pháp luật, không lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, tăng giá, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.