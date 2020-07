Xử lý dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng đã phát hiện, khởi tố về buôn lậu và gian lận thương mại

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các lực lượng chuyên trách tập trung điều tra, xác minh để xử lý dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm mà các lực lượng đã phát hiện, khởi tố trong thời gian qua

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ ghi nhận Hải Phòng luôn là một trong số các địa phương có nhiều cơ chế, mô hình, sáng kiến phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn cũng diễn biến phức tạp, đòi hỏi chính quyền và các lực lượng chức năng phải luôn đề cao trách nhiệm, quyết liệt trong công tác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.



Đối với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là các văn bản liên quan đến cải cách thủ tục biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng nhằm thể chế hóa thực hiện CCHC, xây dựng Chính phủ điện tử. Việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng đến năm 2020”, Đề án “Quy hoạch Đồn, Trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo”, Đề án “Tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo” đã đem lại kết quả thiết thực, hiệu quả với việc giảm nhiều đầu mối ở Bộ Tư lệnh và đơn vị trực thuộc.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các lực lượng chuyên trách tập trung điều tra, xác minh để xử lý dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm mà các lực lượng đã phát hiện, khởi tố trong thời gian qua. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tác hại của việc tiêu thụ các mặt hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Thực hiện tốt việc trả lời phản ánh, kiến nghị và tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận qua các kênh thông tin khác nhau.

Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý sử dụng cổng kiểm soát tự động trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phù hợp với đặc thù của Bộ đội Biên phòng; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” do Bộ Công an là cơ quan thường trực của đề án như: Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ yêu cầu công tác kiểm soát xuất nhập cảnh; áp dụng mã vạch vào mẫu giấy thông hành; bàn giao phân hệ phần mềm kiểm soát hộ chiếu điện tử của Bộ đội Biên phòng; đồng thời hướng dẫn các bước tiếp theo để Bộ Quốc phòng triển khai Dự án thành phần số 4 thuộc đề án.