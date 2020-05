Xử lý 283 đối tượng có biểu hiện cổ vũ và đua xe trái phép

Lực lượng CSGT Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động ra quân xử lý, giải tán các nhóm thanh - thiếu niên tụ tập, chạy xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, có biểu hiện đua xe trái phép, qua đó ngăn chặn kịp thời không để xảy ra đua xe trái phép.

Kết quả, CSGT các địa phương gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Lâm Đồng đã ngăn chặn kịp thời 14 vụ, xử lý 283 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng dương tính với chất ma túy), tạm giữ 238 xe.

Hàng trăm đối tượng tụ tập có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đã bị CSGT các địa phương xử lý



Cũng theo Cục CSGT, 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn cả nước đã xảy ra 2 vụ chống người thi hành công vụ tại Đồng Nai và Tiền Giang, làm bị thương 2 cán bộ Công an. Theo đó, ngày 1-5, tổ công tác thuộc Đội CSGT - TT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gồm 5 đồng chí đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 769, phát hiện xe mô tô 59N3-077.03 chạy quá tốc độ 60/50 km/h, đã ra hiệu lệnh dừng xe. Đối tượng vi phạm không những không chấp hành mà còn lấn sang trái đường để bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi xe chạy được khoảng 100 mét thì đối tượng va chạm với mô tô đặc chủng CSGT do Trung úy Nguyễn Đình Thọ, cán bộ Đội CSGT - TT Công an huyện Long Thành điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả làm Trung úy Nguyễn Đình Thọ và đối tượng vi phạm là Ngô Văn Dũng (SN 1993, trú tại ấp Trường Phú 1B, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ), điều khiển bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 2 phương tiện bị hư hỏng. Kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Ngô Văn Dũng là 93,31 mg/100ml máu. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Thành điều tra xử lý.

Tiếp đó, vào 22 giờ ngày 2-5, trong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép, Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang ra hiệu lệnh dừng xe mô tô BKS 63-B3-036.52 vi phạm, nhưng đã bị Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002, trú tại ấp 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển xe không chấp hành, đâm thẳng vào người, làm đồng chí Hồ bị thương nặng (gẫy xương hàm, xương đòn, chấn thương sọ não) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.