Xây dựng và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đối với mỗi người dân

ANTD.VN - “Số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu được nhiều hay ít chỉ là một phần của vấn đề. Điều quan trọng nhất chúng tôi xác định, đó là thông qua việc triển khai Kế hoạch, sẽ giúp mỗi người dân hình thành và nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà – Phó trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội nhìn nhận, chia sẻ quan điểm về Kế hoạch “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, mà đơn vị đang thực hiện.

Người dân tự giác giao nộp nhiều công cụ hỗ trợ, dao, kiếm các loại

Từ cuối tháng 3-2020, cùng với các địa bàn ở 30 quận, huyện, thị xã toàn TP. Hà Nội, Công an quận Long Biên đang tích cực triển khai chỉ đạo của Bộ Công an, CATP về “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”. Đây là một trong những chủ trương, biện pháp hết sức quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Vào cuộc đồng bộ, rõ trách nhiệm

Vừa nhận thức được vai trò, trách nhiệm chủ công trong việc thực hiện Kế hoạch, Công an quận Long Biên một mặt triển khai các biện pháp công tác Công an, đồng thời chuyển tải thông điệp đến các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức được cơ quan chức năng cấp giấy phép mua, giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; các cơ sở có liên quan đến hoạt động kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, Công an quận tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường tăng cường thực hiện “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn”.

Ở cấp cơ sở, Công an 14 phường đã tham mưu Đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học…trên địa bàn. Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát hành chính các khu chợ, kho hàng, bến bãi tập kết hàng và các tuyến giao thông trọng điểm… nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền, vận động phòng ngừa vi phạm là một trong những biện pháp chủ đạo đang được Công an quận Long Biên thực hiện. Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Đội trưởng đội CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, Công an quận đã tổ chức biên soạn nội dung tài liệu tuyên truyền chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phối hợp mở hàng chục điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho nhân dân giao nộp. Đặc biệt, đã tổ chức họp 214/214 tổ dân phố để tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Giảm thiểu những mối nguy

Ghi nhận kết quả từ ngày 25-3 đến 10-5, Công an quận Long Biên đã vận động thu hồi được 5 bình xịt hơi cay, 20 dao các loại, 8 thanh đao, 5 tông, 7 kiếm, 7 tuýt sắt hàn dao, 5 viên đạn gém súng hoa cải, 5 viên đạn súng K59, 2 mã tấu, 01 ống tuýt gắn dao bầu...

Đáng chú ý, chỉ huy Công an quận chia sẻ, do làm tốt công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra, trên địa bàn được an toàn, không có vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Đầu đạn, dao do người dân giao nộp

Đánh giá về kết quả bước đầu, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà nhìn nhận, là Công an quận đã có nhận thức tốt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt Tổng kiểm tra; đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các lực lượng, từng CBCS; đồng thời, đã chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo, quán triệt các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân biết rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đợt công tác này để tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng Công an làm nhiệm vụ .

Công an quận cũng đã làm tốt công tác phát động phong trào tố giác tội phạm, nhất là tố giác các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần ngăn chặn, giảm thiểu những mối nguy, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.