Xây dựng thế trận "thép" phía đông của Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 16-6, tại trụ sở Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) giữa Công an các huyện, quận, thị xã thuộc Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng các các đồng chí lãnh đạo huyện Gia Lâm chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp giữa 8 đơn vị

Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Trương Văn Học - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, cùng Trưởng Công an 8 quận, huyện, thị xã dự lễ ký Quy chế.

Theo Quy chế, Cụm liên kết đảm bảo ANTT gồm Công an huyện Gia Lâm, Công an quận Long Biên, Công an huyện Đông Anh (thuộc CATP Hà Nội); Công an huyện Văn Giang, Công an huyện Văn Lâm (thuộc Công an tỉnh Hưng Yên); Công an thị xã Từ Sơn, Công an huyện Tiên Du và Công an huyện Thuận Thành (thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh).

Thượng tá Phạm Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Gia Lâm (đơn vị đề xuất ý tưởng xây dựng Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa 8 địa bàn) cho biết, thời gian qua, BCH Công an huyện Gia Lâm đã làm tốt công tác tham mưu với Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện về đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công an huyện cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị…

Chỉ huy 8 đơn vị thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp

Tuy nhiên, đặc thù nhiều giáp ranh của địa bàn, cộng với nguy cơ phức tạp tiềm ẩn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đòi hỏi công tác đảm bảo ANTT phải nâng lên tầm cao mới, trong đó, phải hình thành được sự phối hợp hiệp đồng, trách nhiệm giữa các quận, huyện, thị xã giáp ranh. “Mô hình Cụm liên kết là chủ trương đúng, nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hạn chế sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT”, Thượng tá Phạm Văn Hậu đánh giá, và cho biết, Cụm liên kết được thành lập nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền về bảo vệ ANQG, bảo đảm ANTT, tiếp tục duy trì và đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt từ Công an cấp xã đến Công an cấp huyện, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị cùng cấp.

Thông qua hoạt động ký kết, công tác phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình liên quan đến ANTT, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm hoạt động tại địa bàn giáp ranh giữa các đơn vị sẽ được tăng cường.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT là công tác quan trọng, có ý nghĩa, thể hiện tinh thần phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT của Công an các địa phương. Cụm liên kết có ý nghĩa quan trọng, thiết thực thúc đẩy hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn, đặc biệt là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị trong Cụm liên kết cần chủ động, tích cực phối hợp nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng ở khu vực địa bàn giáp ranh; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thường xuyên phối hợp tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.