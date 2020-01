Xây dựng thế trận giữ vững an ninh, trật tự ngay từ mỗi mái ấm gia đình

14:30 12/01/2020 0 MH

ANTD.VN - Địa bàn không tồn tại “điểm nóng” về an ninh, trật tự; phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng đều, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, trường học. Kết quả đó ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, như Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo 138 (phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ) phường chia sẻ, là xây dựng thế trận giữ vững an ninh, trật tự ngay từ mỗi mái ấm gia đình.