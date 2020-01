Xây dựng phương án đảm bảo trật tự xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán 2020

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội; đồng chí Lê Anh Quân-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn.

Các đại biểu ký giao ước thi đua bảo vệ ANTT Tết Canh Tý.

Năm 2019, công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, văn minh đô thị trên địa bàn huyện tiếp tục được các xã, thị trấn tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, hè phố kinh doanh buôn bán có chuyển biến tích cực, việc sắp xếp các phương tiện hè phố đã được người dân cơ bản chấp hành đúng quy định trên các tuyến đường như: Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Đức Thuận-thị trấn Trâu Quỳ; Hà Huy Tập-thị trấn Yên Viên; đường Cổ Bi-xã Cổ Bi…;

công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; vận động, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quan tâm. Công tác quản lý nhân khẩu, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, các cơ sở dịch vụ văn hóa, trật tự xây dựng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão… được tăng cường, góp phần đảm bảo trật tự kỷ cương, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh… góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Huyện Gia Lâm duy trì hoạt động 17 “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT” với 568 hội viên; tiếp tục giữ vững 509 tổ phụ nữ “2 không, 1 có”; phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, chuyên đề như: “Tổ hòa giải 5 tốt” thuộc xã Văn Đức; “Toàn dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dich vụ nhạy cảm về ANTT” ở các xã Đa Tốn, Dương Xá, Yên Viên , Đình Xuyên…; duy trì hoạt động của 2 câu lạc bộ B93 quản lý sau cai nghiện ở xã Yên Viên và thị trấn Trâu Quỳ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của BCĐ 138 và BCĐ 197 trong năm 2019. Đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong năm 2020, các BCĐ tập trung thực hiện toàn diện các chương trình công tác đã đề ra, trong đó: đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”; vận động nhân dân tham gia phòng chống các loại tội phạm; tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng phương án phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán 2020.

Nhân dịp này, đã có 12 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh tổ quốc” và 60 tập thể, 113 cá nhân được Công an thành phố Hà Nội, UBND huyện khen thưởng do có thành tích trong phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc; phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019 và có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác của BCĐ 197.