ANTD.VN - Bày tỏ quyết tâm chính trị trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Thượng tá Phạm Văn Hậu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội nhấn mạnh: Đảng ủy Công an huyện sẽ nỗ lực xây dựng lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ngày 8-5, Đảng ủy Công an huyện Gia Lâm đã trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII - nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội; Lê Anh Quân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng CATP, huyện Gia Lâm dự hội nghị.

Sáng tạo, hiệu quả trên nhiều mặt công tác

Có thể thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện Gia Lâm đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác với nhiều sáng tạo, đổi mới; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu công tác đề ra, góp phần ổn định tình hình ANCT-TTATXH, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo CATP và Huyện Gia Lâm chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025

Tình hình ANCT tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối. Đảng bộ Công an huyện đã tham mưu giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng về ANTT.

TTATXH được đảm bảo, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế, không để xảy ra các vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Công tác điều tra khám phá án nhanh chóng, kịp thời; thực hiện đúng pháp luật trong bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, sót lọt.

Công tác quản lý hành chính về TTXH được triển khai đồng bộ; thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tiếp dân được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tình hình TTATGT, trật tự đô thị - công cộng có nhiều chuyển biến, đường thông hè thoáng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. Các tổ chức đoàn thể đã tích cực triển khai nhiều phong trào hành động thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Phạm Văn Hậu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện bày tỏ, đạt được những kết quả trên trong thời gian qua, đó là Đảng ủy Công an huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP. Đảng ủy Công an huyện cũng đã chủ động dự báo, nắm chắc tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn, coi trọng đẩy mạnh thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đồng thời chủ động có giải pháp để giải quyết kịp thời những vấn đề nổi về an ninh, trật tự.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Trưởng Công an huyện nhấn mạnh một trong những mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, đó là chủ động đấu tranh với các âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia trên địa bàn huyện trong mọi tình huống; đảm bảo an ninh nội bộ; an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh nông thôn; bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ kỷ niệm lớn trên địa bàn.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm; ngăn chặn tệ nạn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh vững chắc. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề ra chủ trương, kế hoạch cụ thể trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng gửi lời chúc mừng Đại hội Đại biểu Công an huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đồng chí Phó Giám đốc cũng đã bày tỏ cảm ơn Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện và các ban ngành, đoàn thể của huyện Gia Lâm, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong nhiệm kỳ qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nêu, phân tích tình hình trên thế giới, khu vực đã và đang tác động đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng, đồng chí Phó Giám đốc gợi mở, xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm với Đảng ủy Công an huyện Gia Lâm trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”... trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu qua các chỉ thị, nghị quyết trong công an huyện. Trước mắt tập trung triển khai Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; các Hội nghị cấp cao ASEAN, các hoạt động trên cương vị Việt Nam là ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Chu tịch AIPA 41 trên địa bàn. Tập trung phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đảng ủy Công an huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, chủ động kịp thời tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện và Công an thành phố các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống...

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. “Công an huyện phải chú ý nắm tình hình, thực hiện các chuyên đề về phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm liên quan đến hoạt động “đâm thuê chém mướn”, “bảo kê”, “siết nợ”, cho vay lãi nặng; tội phạm giết người đặc biệt là giết người do nguyên nhân xã hội…”, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ.

Sau phiên trù bị diễn ra chiều 7-5, trong buổi sáng 8-5, Đại hội đã nhất trí cao bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII và họp phiên thứ nhất; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII; ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động…