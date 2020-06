Xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

ANTD.VN - Sau 5 ngày tổ chức, sáng 19/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bế giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2020 cho các chỉ huy cấp đội, phường và cán bộ chiến sĩ làm công tác điều lệnh CAND kiêm nhiệm tại các đơn vị trực thuộc.

Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của lực lượng CAND, được Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm đặc biệt quan tâm.

Hơn 100 cán bộ chỉ huy thuộc CAQ Bắc Từ Liêm tham gia tập huấn

Trong đợt tập huấn này, hơn 100 cán bộ chỉ huy cấp đội, phường và cán bộ chiến sĩ làm công tác điều lệnh CAND kiêm nhiệm tại các đơn vị trực thuộc sẽ được trang bị những nội dung cơ bản như Thông tư số 34, 35, 36 của Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ Công an nhân dân; các chiến thuật, võ thuật Công an nhân dân.

Các học viên thực hành điều lệnh CAND

Ngoài ra, CAQ còn phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) hướng dẫn các học viên cách sử dụng một số loại súng quân dụng, kỹ thuật bắn và kiểm tra bắn đạn thật; giới thiệu và thực hành sử dụng xe rải dây thép gai, súng bắn điện, súng bắn lưới và các loại quả nổ nghiệp vụ.

Thông qua tập huấn, ý thức chấp hành điều lệnh của CBCS được nâng cao

Qua tập huấn, các học viên đã nắm chắc và thực hành tương đối thành thục một số động tác về điều lệnh đội ngũ và nghi lễ Công an nhân dân; kỹ năng thực hành, sử dụng vũ khí, ngắm súng quân dụng K59. Kết quả, 100% cán bộ tham gia tập huấn đều đạt yêu cầu ở nội dung thi bắn đạn thật.

Đây chính là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAQ Bắc Từ Liêm chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống.