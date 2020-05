Xã Dũng Tiến: Ấm tình người trong những ngày cách ly chống dịch Covid-19

28 ngày qua (bắt đầu từ ngày 16-4), xã Dũng Tiến, đặc biệt tại xóm Trên thuộc thôn Đông Cứu, đã có một nhịp sống khác: lo lắng, chờ đợi, thậm chí hết sức khó khăn. Nhưng trong bối cảnh ấy, đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là Công an huyện Thường Tín, Công an xã Dũng Tiến, đã luôn nỗ lực, cố gắng, để thực hiện tốt nhiệm vụ kép: đảm bảo tốt an ninh trật tự địa bàn, và hỗ trợ giúp đỡ người dân duy trì sinh hoạt, làm việc, học tập ở mức độ tối đa cho phép.

Một số hình ảnh ở xóm Trên, thôn Đông Cứu, trước thời điểm kết thúc cách ly y tế:

Điểm chốt cách ly trên tuyến đường chính vào xã Dũng Tiến

Tiếp tế thực phẩm cho người trong khu cách ly

Cán bộ hội "đội nắng" sắp xếp thực phẩm để người dân trong khu cách ly đến nhận

Đường, ngõ trong thôn Đông Cứu hạn chế tối đa người dân đi lại thời điểm cao trào phòng chống dịch

Công an xã Dũng Tiến tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chỉ huy Công an xã trao quà cho công nhân "mắc kẹt" tại địa bàn đúng thời điểm diễn ra dịch bệnh





Các trường học không nằm trong vùng dịch, những ngày qua cũng được kiểm soát chặt nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh



Công an xã Dũng Tiến và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện được UBND huyện Thường Tín trao tặng giấy khen về thành tích ngăn chặn, xử lý đối tượng mang theo hung khí định "thông chốt" phòng chống dịch bệnh trên địa bàn