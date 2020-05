WHO đã xem xét rất kỹ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân 251

ANTD.VN - TS. Ki dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết thêm, vài ngày trước, nhóm chuyên gia của WHO đã có cuộc họp kỹ thuật thảo luận về trường hợp tử vong của bệnh nhân 251 ở Hà Nam.

TS Kidong Park phát biểu tại cuộc họp ở Bộ Y tế

Tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa diễn ra, TS Kidong Park – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, cách đây vài ngày, các chuyên gia của WHO cùng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã tham gia cuộc họp kỹ thuật nhằm thảo luận về cập nhật hướng dẫn quản lý Covid-19, chiến lược xét nghiệm và trường hợp tử vong của bệnh nhân 251.



Theo đó, qua rà soát toàn bộ quá trình nhập viện, điều trị của bệnh nhân Covid-19 số 251 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, các chuyên gia đã xem xét rất kỹ các xét nghiệm của bệnh nhân này với 6 lần liên tiếp âm tính với virus SARS- CoV-2 cũng như quá trình ra viện, các biểu hiện lâm sàng...

"Chúng tôi tin tưởng kết quả hội chẩn chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam. Các chi tiết đưa ra hoàn toàn logic, không có lý do nào để cho rằng không chính xác" - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nói và khẳng định sự tin tưởng này là kết quả làm quá trình hợp tác, làm việc lâu dài của WHO, các chuyên gia quốc tế với ngành y tế Việt Nam.

Trước đó, tối 4-5, Bộ Y tế công bố ca tử vong do xơ gan giai đoạn cuối ở Hà Nam không phải do Covid-19. Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do Covid-19 gây ra.