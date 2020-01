Muốn vào được đảo An Bang, những chiếc xuồng được thiết kế đặc biệt chở cán bộ chiến sỹ thay, thu quân cũng như đoàn phóng viên đều phải dùng dây để xuồng máy kéo vào gần đảo vì sóng quá lớn Ngay gần cồn cát lớn của đảo là vị trí các cán bộ chiến sỹ của đảo An Bang tập hợp để kéo xuồng vào trong Nhiệm vụ kéo xuồng rất vất vả nhưng niềm vui và nụ cười luôn nở trên môi của những người lính đảo vì được đón quân và dân từ đất liền ra thăm, chúc Tết Do sóng rất lớn, những chiếc xuồng chở cán bộ chiến sỹ thu quân lên tàu KN 491 muốn ra được biển cũng phải có hàng chục cán bộ chiến sỹ hợp lực đẩy ra Không chỉ dùng sức, những cán bộ chiến sỹ còn phải lựa con nước, đợt sóng lớn nâng thuyền lên đồng thời khéo léo vừa đẩy, vừa kéo để đưa xuồng ra ngoài Ngay cả chú chó được cán bộ chiến sỹ nuôi trên đảo cũng chạy xuống mép biển dường như cổ vũ cho màn kéo xuồng của cán bộ chiến sỹ Cứ mỗi chuyến xuồng ra, vào đảo đó là cả một sự vật lộn khủng khiếp giữa sức người với sóng biển dâng cao Tranh thủ thời gian chờ xuồng vào, các cán bộ chiến sỹ ngồi nghỉ giải lao, buộc lại dây giầy cho chắc chắn Khi được cán bộ chiến sỹ đẩy ra ngoài, những chiếc xuồng này sẽ được xuồng máy buộc chặt dây lại kéo ra tàu Do sóng gió rất lớn nên để đảm bảo tuyệt đối an toàn, mỗi chuyến xuồng chỉ chở được một số ít cán bộ chiến sỹ cũng như hàng hóa Khoảnh khắc vẫy tay chào tạm biệt của người lính đảo với đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, ra quân trở về đất liền Cái vẫy tay nhắn gửi của những người chỉ huy, cán bộ chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ trên đảo, gửi gắm niềm tin yêu với những người ở lại tiếp tục chắc tay súng bảo vệ biển, đảo quê hương Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kéo xuồng, chỉ huy đảo An Bang tập hợp cán bộ chiến sỹ biểu dương tinh thần trách nhiệm, tiếp tục về các vị trí làm nhiệm vụ trên đảo Những cơn sóng bạc đầu ở quanh đảo An Bang dù dữ dội nhưng vẫn đẹp xanh biếc trong cái nắng gay gắt của Trường Sa để lại kỷ niệm và ấn tượng không bao giờ quên đối với bất cứ ai một lần được đặt chân lên đảo

