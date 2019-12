Vững an ninh trật tự nhờ mô hình phòng chống tội phạm khu chung cư

ANTD.VN - Tính đến hết tháng 11-2019, số hộ dân đang sống trong các khu chung cư chiếm 22% tổng số hộ dân toàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Để góp phần kéo giảm tội phạm, Công an quận (CAQ) Thanh Xuân đã tham mưu UBND quận ban hành Đề án 01 về quản lý an ninh trật tự khu chung cư, khu đô thị mới trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Thanh Xuân là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, chung cư cao tầng, khu đô thị mới liên tục được xây dựng và đưa vào sử dụng. Từ những tòa nhà tái định cư đến chung cư cao cấp đều “điểm danh” ở Thanh Xuân.

Trong khi đó, nhiều tòa nhà chung cư khi đưa vào sử dụng chưa được nghiệm thu chất lượng công trình, chưa được nghiệm thu về công tác phòng cháy chữa cháy đã thông báo cho cư dân, chưa công khai minh bạch công tác quản lý, vận hành, việc tranh chấp phần diện tích sử dụng chung, riêng giữa chủ đầu tư, ban quản trị...

Trung tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng CAQ Thanh Xuân chia sẻ, nhận thức được sự phức tạp tiềm ẩn từ các khu chung cư, CAQ Thanh Xuân đã xây dựng nhiều kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường chủ động nắm tình hình, triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý an ninh, trật tự các khu chung cư, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, đăng ký thường trú, lưu trú, khai báo tạm vắng, nắm chắc mọi biến động dân cư, tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại các tòa nhà, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư, công tác đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy.

CAP Kim Giang thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin với cán bộ cơ sở, người dân các tòa chung cư trên địa bàn

CAQ Thanh Xuân đã gửi thông báo tuyên truyền về công tác phòng ngừa tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy, những hình ảnh về các loại ma túy, tác hại ma túy đến các Ban quản trị khu chung cư, dán thông báo tại các hành lang, cầu thang để cư dân nắm được, phòng ngừa, cung cấp thông tin cho cơ quan công an những hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong các khu chung cư; tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, biện pháp phòng ngừa trộm cắp tại các khu dân cư mời đại diện Ban quản trị, cư dân dự.

Hướng dẫn thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng

Cùng với đó, duy trì tổ chức thực hiện “Quy chế phối hợp, quản lý an ninh trật tự giữa UBND các phường, công an phường với chủ đầu tư, các đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị các khu chung cư, khu đô thị mới trên địa bàn”, chỉ đạo công an phường chủ động tham mưu UBND phường tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với từng tòa nhà chung cư, đã ký kết 100% tòa chung cư trên địa bàn. Duy trì quy chế này, trong năm 2019, lực lượng Cảnh sát khu vực đã tiếp nhận hơn 5.000 tin liên quan đến ANTT, trong đó có gần 4.000 tin có giá trị chuyển CAQ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội trong các khu chung cư.

Thượng tá Bùi Văn Tiến, Phó trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, thực hiện hiệu quả kế hoạch 138 về phòng ngừa tội phạm ma túy trong các khu chung cư, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với công an các phường bắt giữ, xử lý 28 vụ với 34 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó nhiều nhất là các vụ mua bán trái phép các chất ma túy với 16 vụ; tàng trữ trái phép chất ma túy 10 vụ. Trong lĩnh vực tội phạm hình sự, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường bắt giữ, xử lý 17 vụ với 28 đối tượng phạm pháp hình sự trong các khu chung cư, chủ yếu là trộm cắp tài sản.

Hiệu quả nhìn thấy rõ của Đề án 02 là công tác quản lý an ninh trật tự các khu chung cư, khu đô thị mới cơ bản được giữ vững ổn định, không có những vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa các phòng chức năng, UBND các phường, CAQ, công an phường, cán bộ cơ sở, chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị và cư dân được đẩy mạnh.

“Ý thức chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị cơ sở tại các khu chung cư từng bước được củng cố, đi vào hoạt động có hiệu quả, các kiến nghị của cư dân đã được giải quyết kịp thời không để xảy ra phức tạp góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận” - Trung tá Đinh Tuấn Thành nhìn nhận.