Vừa chống dịch, vừa đảm bảo an toàn ở cửa ngõ ra vào Thủ đô

Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng của 30 chốt chống dịch cách ly xã hội hỗ trợ lái xe dập tắt đám cháy gần bình xăng

Chung một ý chí



Hàng chục năm gắn bó với màu áo CSGT, chỉ còn ít thời gian nữa là nhận “sổ hưu”, nhưng những ngày này đối với Thượng tá Lê Văn Hoan - Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội là những tháng ngày đáng nhớ nhất. Trong ký ức của mình, chưa khi nào anh thấy Hà Nội phải trải qua thời gian căng thẳng đến như vậy. Và cũng chưa khi nào anh cảm nhận được sự đồng lòng, quyết tâm, gắn kết giữa quân với dân trong đấu tranh chống dịch bệnh đến thế.

Từ ngày 1-4, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các CBCS của đơn vị đã triển khai phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan như TTGT, Y tế thực hiện việc kiểm soát cách ly xã hội. Khi kế hoạch được đưa ra, cả trăm cánh tay của các chiến sỹ trẻ giơ lên xung phong nhận nhiệm vụ. Đưa cho chúng tôi xem tờ giấy ô ly của học sinh cấp 1, Thượng tá Lê Văn Hoan cho biết, đây là bài thơ mà một người dân sinh sống ở khu đô thị Times City viết tặng tổ công tác phòng chống dịch: “Đại dịch Covid lây lan/Chỉ có mấy tháng lan tràn năm châu/ Da vàng, da đỏ, da nâu/Da đen, da trắng, tránh đâu được nào....”. Những lời thơ chân chất, dù câu chữ còn vụng về song chứa đựng biết bao tình cảm quý mến dành cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng - Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết: “Những tình cảm của người dân, các cơ quan tổ chức với CBCS thực hiện nhiệm vụ cách ly xã hội trong những ngày qua thật xúc động và ấm áp nghĩa tình. Nhiều người dân không chỉ trao tặng khẩu trang, nhu yếu phẩm mà còn nấu cả xôi dành tặng CBCS ở các chốt trực, giúp CBCS có thêm sức khỏe để chống lại đêm mưa gió rét, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cách ly xã hội”.

Lái xe, người dân đi qua các cửa ngõ ra vào Hà Nội đã được 30 chốt kiểm soát cách ly xã hội kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

Vì nhân dân phục vụ

Bàn về nỗi vất vả của các chốt kiểm soát cách ly xã hội, Trung tá Nguyễn Văn Hoài - Đội trưởng Đội CSGT số 12 ngắn gọn: “Chốt nào cũng vất vả cả. CBCS làm việc ở đâu thì tinh thần và trách nhiệm cũng đều vượt ngưỡng hết. Đội CSGT số 12 quản lý cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô, kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh phía Nam qua đường Hồ Chí Minh, với các tỉnh Tây Bắc qua Quốc lộ 6. Chính vì vậy, đơn vị đã bố trí 2 chốt kiểm soát cách ly xã hội trên các tuyến đường này”. Thống kê của đơn vị, trung bình một ngày các chốt kiểm soát đã kiểm tra thân nhiệt, phương tiện cho cả nghìn trường hợp.

Để đảm bảo an toàn cho CBCS thực thi nhiệm vụ cũng như thuận tiện cho lái xe, những người ngồi trên xe ô tô, khâu kiểm tra được thực hiện chỉ mất 1 phút. Vị trí đặt chốt kiểm tra đảm bảo tất cả những yếu tố về an toàn, thuận tiện giám sát các phương tiện ra vào thành phố. Không chỉ đảm bảo hiệu quả công tác, các chốt còn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi họ gặp sự cố trên đường, đồng thời cũng tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động trên các tuyến giao thông.

Tại chốt kiểm soát cách ly xã hội của Đội CSGT số 9 được đặt ở Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện Ba Vì, CBCS cũng đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu đặt ra trong công tác phòng, chống dịch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Đội CSGT số 9 còn kịp thời phát hiện, hỗ trợ lái xe bồn chở hóa chất dập tắt đám cháy bùng lên gần vị trí bình xăng. Lái xe đã vô cùng xúc động cảm ơn tổ công tác bởi chỉ cần chậm vài phút thôi thì toàn bộ ngọn lửa sẽ bao trùm, biến bồn hóa chất thành một quả bom khổng lồ.

Bài thơ mà một người dân sinh sống ở khu đô thị Times City viết tặng tổ công tác phòng chống dịch

Đại úy Trần Quang Chinh - Đội phó Đội CSGT số 6 thông tin: Ngoài việc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chốt kiểm soát cách ly xã hội ở đầu cầu Thăng Long còn được huy động tham gia tuần tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của xe tải. Bên cạnh đó, đơn vị còn kiểm soát chặt không để tình trạng xe khách hoạt động trong dịch, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đại diện Phòng CSGT cho biết, tính đến thời điểm này, có hàng vạn lái xe, người dân đi qua các cửa ngõ ra vào Hà Nội đã được 30 chốt kiểm soát cách ly xã hội kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Hàng chục trường hợp lái xe có thân nhiệt cao bất thường cũng đã được phát hiện và tổ chức cho kiểm tra sức khỏe, đảm bảo an toàn. Các chốt kiểm tra này còn có nhiệm vụ kiểm soát đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa lưu thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, vận chuyển hàng hóa lậu, nhất là những mặt hàng liên quan đến thiết bị bảo hộ y tế, phòng, chống dịch…