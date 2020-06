Vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hiệu quả các mặt công tác Công an

ANTD.VN - Tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí Thứ trưởng: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và các mặt công tác Công an; đồng thời điều hành phiên thảo luận...

Giữ vững ổn định an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay thể hiện: trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, hóa giải kịp thời các thách thức, giảm thiểu tác động tiêu cực từ những biến động phức tạp trong khu vực và trên thế giới; xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; giữ vững thế chủ động chiến lược; giữ ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; phạm pháp hình sự năm sau liên tục giảm hơn năm trước; trật tự an toàn xã hội (TTATXH) có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn; tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước…

Thực hiện tốt nhiệm vụ "kép" vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ANTT

Tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, nhìn nhận tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020

Trước tình hình đó, lực lượng CAND đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phương án, kế hoạch, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, nghiêm trọng và chiến sỹ Công an nhân dân (CAND) là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, để phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm ANTT, qua đó, góp phần không nhỏ trong việc khống chế, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh này, không để lây lan ra cộng đồng. Cùng với đó, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, để làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả rõ rệt...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phần thảo luận

Lực lượng CAND trong cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, triển khai nhiều giải pháp góp phần kéo giảm 8,4% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019. Đã điều tra, khám phá 19.720 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.004 đối tượng; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường "Nhuệ" tại Thái Bình; Loan "cá" tại Đồng Nai…); bắt, xử lý 4.305 vụ, 23.813 đối tượng cờ bạc. Phát hiện, xử lý 11.214 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 13.747 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ, xử lý 14.032 vụ, 19.738 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 284,6 kg heroin; 1.710,9 kg ma túy tổng hợp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT được nâng cao.

Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Quyết liệt triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc

Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gắn với sửa đổi Luật Cư trú; Dự án Căn cước công dân và thực hiện Đề án 896 của Chính phủ về đơn giản hóa giấy tờ trong các thủ tục hành chính.

Đồng thời, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua thực hiện cao điểm, toàn quốc đã vận động thu hồi được 4.494 khẩu súng; 10.719 viên đạn; 884 lựu đạn, bom, mìn; 17,89 kg thuốc nổ, 1.625 kíp nổ, 4.573 vũ khí thô sơ; phát hiện, bắt giữ 819 vụ, 1.189 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo về công tác triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động quyết liệt thực hiện bố trí Công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc, theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". Tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã bố trí 26.839 Công an chính quy tại 8.592/8.652 xã, thị trấn (đạt 99,3%). Hiệu quả công tác bố trí Công an xã chính quy đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần răn đe tội phạm, mang lại niềm tin, chỗ dựa cho nhân dân.

Song song với các mặt công tác Công an nêu trên, công tác xã hội từ thiện, bảo đảm an sinh xã hội cũng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt chú trọng; đã tổ chức vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc các tỉnh biên giới tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, giúp họ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo đảm ANTT tại địa phương… Trước tình hình thiếu máu cứu người tại các bệnh viện trong cả nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, toàn lực lượng CAND đã tình nguyện hiến tặng hơn 40.000 đơn vị máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phòng, chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành thảo luận

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông; công tác hậu cần - kỹ thuật; công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng CAND... Lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phát biểu tham luận, khẳng định rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; từ đó đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp công tác phù hợp với đòi hỏi của thực tế tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra trong năm 2020 và hết nhiệm kỳ.

Sau các báo cáo trung tâm trình bày tại hội nghị, dưới dự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật CAND, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu cấp bách cần giải quyết...