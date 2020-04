Vụ TS Bùi Quang Tín tử vong: Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng và 6 cán bộ ĐH Ngân hàng TP.HCM

Ngày 8-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức để tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định hiện nay về các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19, đối với hai lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, gồm: ông Bùi Hữu Toàn - Hiệu trưởng nhà trường và ông Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng.



Thời hạn đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 8-4.

Khu chung cư nơi TS Bùi Quang Tín tử vong

Cùng ngày, ông Đoàn Thanh Hà - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức quản lý với các cá nhân, gồm:

1. Ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế

2. Ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu

3. Ông Lê Trung Nhân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

4. Ông Ông Văn Năm - Phó trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

5. Ông Phùng Văn Ứng - Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị

Tất cả những người này cũng bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày kể từ ngày 8-4, để xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm quy định hiện nay về các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Những cán bộ này có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ đang thực hiện cho lãnh đạo các đơn vị mình đang công tác trong thời gian tạm đình chỉ, đồng thời được hưởng 50% lương và các khoản phụ cấp (nếu có), theo quy định.

Trước đó, tối 6-4, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kiểm điểm việc để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong vụ TS Bùi Quang Tín tử vong.

Sau khi nhận được báo cáo, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bùi Quang Tín đầy đủ, chu đáo, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương để thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch hiện nay khi tổ chức tang lễ.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường cũng phải chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người, xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm và báo cáo thống đốc kết quả thực hiện.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự Đảng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, sáng 5-4 ông Trần Việt Dũng - Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM mời một số cán bộ của trường, bao gồm những người nêu trên và TS Bùi Quang Tín tới nhà mình ăn cơm tại một căn hộ ở chung cư New Saigon (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Sau đó, TS Bùi Quang Tín bị phát hiện tử vong do rơi từ tầng 14 chung cư này xuống đất. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Nhà Bè chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.