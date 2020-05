Vinh danh các tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đến dự buổi lễ có đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các ban, ngành của Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài phong phú, hấp dẫn, có sức truyền cảm hứng sáng tạo cho người sáng tác văn học nghệ thuật. Bởi Người là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân trên thế giới đã đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư trao giải Đặc biệt cho tập thể và cá nhân

"Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc về Bác, như một truyền thống tốt đẹp, kể từ năm 2007 đến nay, cứ 2 năm một lần, tất cả cùng họp mặt để tôn vinh, biểu dương các nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đã có những tác phẩm và các hoạt động quảng bá, lan tỏa tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020-2025.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020 đã bước sang năm thứ 13 và ngày càng có sức lôi cuốn, hấp dẫn đặc biệt, thực sự là cuộc sinh hoạt văn hóa sâu rộng, đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của nhân dân ta ở trong nước và nước ngoài.

Qua gần 2 năm triển khai, đã có gần 6.000 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân ở trong nước và nước ngoài gửi tham gia giải thưởng. Trong đó, nhiều nhất là Hà Nội với gần 700 tác phẩm; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với gần 600 tác phẩm; Đồng Nai có 469 tác phẩm; Bắc Ninh có trên 400 tác phẩm; Cà Mau có 384 tác phẩm; Long An 356 tác phẩm; Hậu Giang 352 tác phẩm; Bộ Công an có 120 tác phẩm...

Theo Ban tổ chức, số lượng tác phẩm, hồ sơ gửi về tham dự của giải thưởng lần này nhiều hơn so với các đợt trước. Đa số tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, có chất lượng tốt, thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tình cảm của văn nghệ sĩ, nhà báo cũng như các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao giải A cho các tác giả.

Nhiều tác phẩm phản ánh gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, vùng miền khác nhau, với những việc làm thiết thực, cụ thể, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Một số tác phẩm trong lĩnh vực âm nhạc, kiến trúc, điện ảnh, văn học... có quy mô lớn, được đầu tư sáng tác công phu trong một khoảng thời gian dài.

Sau các vòng chấm, Hội đồng Chung khảo đề nghị tặng thưởng cho 228 tác phẩm, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C, 99 giải Khuyến khích. Đồng thời, Hội đồng Chung khảo đề nghị Ban Chỉ đạo Giải thưởng khen thưởng 42 tập thể và 6 cá nhân.

Trong đó, 2 giải Đặc biệt được trao tặng cho 2 tác phẩm “Hồ Chí Minh – Tên Người là cả một niềm thơ” và “Thủ đô Hà Nội nhớ Bác Hồ” của cố nhà thơ Cuba Felix Pita Rodriguez; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có thành tích xuất sắc quảng bá sách về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình



Nhóm tác giả của Đài truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), Cục Truyền thông CAND gồm Ngô Phương Hạnh, Thanh Phong được trao giải B với tác phẩm điện ảnh “Đối mặt với tử thần”.

Nhà hát Công an Nhân dân được trao giải B với vở “Gặp lại người đã chết”. Kịch bản do tác giả Nguyễn Đăng Chương chuyển thể từ bút ký “Trở về” của Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân. NSND Lê Hùng đạo diễn.