Việt Nam xử lý dịch bệnh Covid-19 rất tốt

22:51 15/02/2020 0 Thư Kỳ

ANTD.VN - Theo thông tin mới nhất về Covid-19 từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 15-2, WHO đánh giá tích cực về năng lực của Việt Nam trong việc xử lý dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).