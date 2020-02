Việt Nam và Brunei đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm

05:58 15/02/2020 0 Minh Trí

ANTD.VN - Nhận lời mời của Thiếu tướng Awang Halbi bin Mohd Yussof, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai kiêm Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Brunei, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam - do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn - đang có chuyến thăm, làm việc tại Brunei từ ngày 13 đến 15-2.