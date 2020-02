Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Không phổ biến vũ khí hạt nhân là trách nhiệm của các quốc gia

Tại phiên họp, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an đã tái khẳng định tầm quan trọng của NPT trong nỗ lực nhằm chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời coi hiệp ước là nền tảng để tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn cũng như đảm bảo chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong NPT.

Các nước đều nhấn mạnh sức sống và đặc tính củng cố lẫn nhau của các cam kết được đưa ra trong hiệp ước, sự cần thiết phải thực thi đầy đủ các cam kết này cũng như tầm quan trọng phải có được sự tuân thủ thống nhất đối với hiệp ước. Các thành viên Hội đồng Bảo an đã ghi nhận những thành tựu lịch sử NPT đã đem lại cho nhân loại, đặc biệt là vai trò thiết yếu của hiệp ước đối với việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế cũng như để theo đuổi mục tiêu cuối cùng là một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh những thách thức địa chính trị toàn cầu ngày càng nhiều như hiện nay, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an khẳng định việc tuân thủ và củng cố hơn nữa sức mạnh của NPT càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các quốc gia thành viên NPT hợp tác chặt chẽ để phát huy hơn nữa những tiến bộ đã đạt được trong việc không phổ biến hạt nhân và sử dụng một cách hòa bình năng lượng hạt nhân cũng như giải trừ hạt nhân. Hội đồng Bảo an cũng tái khẳng định trách nhiệm chung của các quốc gia thành viên NPT đối với tương lai của hiệp ước này và bày tỏ sự sẵn sàng cùng nỗ lực, hợp tác để Hội nghị đánh giá NPT 2020 thành công.

Tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của IAEA

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc triển khai NPT cân bằng trên cả ba trụ cột, đó là không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đã tham gia tất cả các nỗ lực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, bao gồm các hiệp ước toàn cầu và khu vực; tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về các biện pháp bảo đảm an toàn và đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng ngày nay, vũ khí hạt nhân có khả năng hủy diệt loài người gấp hàng trăm lần cho nên bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân do cố ý, do vô tình, hay tính toán sai lầm đều đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế. Theo Đại sứ, một điều đáng nói là các quốc gia phi hạt nhân, đặc biệt là các nước đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân của mình, giờ đây vẫn phải sống trong sự bất an dù hiệp ước đã được phê chuẩn và có hiệu lực hơn 50 năm nay.

Hiệp ước NPT được 190 nước phê chuẩn và là một trong những hiệp ước nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất trên thế giới.