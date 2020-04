Việt Nam trao tặng 550.000 khẩu trang hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho một số nước châu Âu

ANTD.VN - Chiều 7-4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao số hàng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân các nước Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh, bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Số hàng trao tặng bao gồm 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn, do Việt Nam sản xuất. Tham dự buổi lễ có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Đại sứ các nước Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao vật tư y tế hỗ trợ cho Chính phủ và nhân dân Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tô Anh Dũng chia sẻ về những ảnh hưởng rất nghiêm trọng do dịch bệnh gây ra trên khắp các châu lục, trong đó có châu Âu. Trên tinh thần Đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, Chính phủ Việt Nam đã dành một phần nguồn lực của mình để giúp đỡ Chính phủ các nước có thêm phương tiện để bảo vệ sức khỏe cho người dân, giúp đỡ nhân dân các nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thứ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, chung tay cùng các nước và cộng đồng quốc tế triển khai các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ song phương và đa phương như ASEAN - EU, G20, Liên hợp quốc với quyết tâm sớm đẩy lùi và khống chế dịch bệnh.

Trong phát biểu của mình, các Đại sứ có mặt tại buổi lễ đánh giá cao và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu dành cho Chính phủ và nhân dân các nước trong lúc khó khăn; bày tỏ xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam, dù cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, nhưng đã sẵn sàng chia sẻ nguồn lực của mình.

Các Đại sứ coi đây là sự động viên tinh thần to lớn, tình đoàn kết và cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến cam go với dịch bệnh hiện nay và khẳng định các nước sẽ phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân, đồng thời, duy trì quan hệ hợp tác, giao thương, phối hợp chia sẻ thông tin và hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn.