Việt Nam - Malaysia đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

ANTD.VN - Nhận lời mời của Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyddin Yassin, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn thăm làm việc tại Malaysia từ ngày 12 đến 13-2.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yết kiến Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah tại Cung điện Hoàng gia Malaysia

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực



Ngày 13-2, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đoàn đã yết kiến Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah tại Cung điện Hoàng gia Malaysia. Tại buổi yết kiến, Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam nói chung, giữa Bộ Nội vụ Malaysia và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Bộ Nội vụ Malaysia và Bộ Công an Việt Nam; mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng gửi lời cảm ơn Quốc vương đã dành thời gian đón tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Quốc vương và các vị lãnh đạo Malaysia; chúc Quốc vương và các vị lãnh đạo Malaysia sức khỏe, hạnh phúc; chúc đất nước và nhân dân Malaysia ngày càng phát triển phồn vinh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước được thiết lập năm 2015. Đây là tiền đề quan trọng giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; mong muốn, mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, thiết thực và ngày càng hiệu quả trong thời gian tới. Trong những năm qua, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được đẩy mạnh, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mahathir Mohamad vào tháng

8-2019 đã góp phần củng cố quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia. Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm khủng bố, tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia. Hai Bên đã ký Hiệp định hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vào năm 2015, tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi lưu bút tại Cung điện Istana Negara Kuala Lumpur

Đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, doanh nghiệp của hai nước

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chuyển tới Quốc vương kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia. Trong đó khẳng định, hai bên đã thống nhất các phương hướng để tăng cường hợp tác giữa hai bên thời gian tới trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh năm 2020, Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Malaysia là nước Chủ nhà APEC.

Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Malaysia, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah tạo điều kiện cho hai bên duy trì và tăng cường trao đổi chuyến thăm các cấp, trong đó chú trọng đến việc truyền tải thông điệp cấp cao, củng cố lòng tin chính trị giữa hai bên. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, doanh nghiệp của nước này học tập, sinh sống và làm việc tại nước kia, phối hợp đấu tranh chống các tổ chức, cá nhân sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lại nước kia.

Trong năm 2020, Bộ Công an Việt Nam sẽ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đồng thời chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC 14). Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trân trọng mời Ngài Bộ trưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Malaysia tham dự các sự kiện.