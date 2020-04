Việt Nam luôn sẵn lòng giúp đỡ các nước khác để chống đại dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao vật tư y tế hỗ trợ cho Chính phủ và nhân dân Tây Ban Nha

Bài báo dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam ngày 7-4 vừa qua đã tặng 550.000 chiếc khẩu trang cho một số nước châu Âu để hỗ trợ các nước này chiến đấu với đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đây là các khẩu trang kháng khuẩn và món quà này đã được trao cho Đại sứ các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, và Anh tại Hà Nội.



Bài báo dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ trao tặng rằng gói viện trợ này thể hiện quan điểm Việt Nam coi việc tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế là một nhân tố quan trọng giúp giảm thiểu tác hại của Covid-19. Bài báo đánh giá sự viện trợ này là phù hợp với chính sách ngoại giao rộng của Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành trên quy mô toàn cầu. Tác giả cho biết, Việt Nam đã viện trợ cho cả các nước khác nữa, như các nước láng giềng Lào và Campuchia.

Tác giả bài báo cho rằng đại dịch Covid-19 một mặt có ảnh hưởng nhất định tới quan hệ kinh tế Việt Nam-EU, như các quy định mới về visa và việc hạn chế xuất khẩu, mặt khác lại cho thấy hai bên đã nỗ lực vượt qua các thách thức do dịch bệnh gây ra. Theo đó, tác giả Prashanth viết, Việt Nam và EU đã tích cực chia sẻ thông tin về sự an toàn của công dân hai phía, đồng thời tiếp tục các nỗ lực hướng tới phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam.

Tác giả bài báo Mỹ nhìn nhận, Việt Nam sẵn lòng giúp đỡ các nước khác trên cơ sở song phương và đa phương trong khả năng tốt nhất của mình, đồng thời vẫn nỗ lực đối phó với dịch Covid-19 trong nước. Bài báo kết luận, gói viện trợ mới nhất nói trên là minh chứng cho cách tiếp cận đa diện của Việt Nam đối với cuộc chiến chống Covid-19 cả trong nước và ngoài nước.