Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh thông tin quốc tế

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov ký, trao “Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2020 - 2021”

Cùng dự buổi tiếp có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an. Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại sứ và qua Đại sứ gửi lời chúc mừng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Nga nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga (12-6-1991/ 12-6-2020), kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát-xít; tin tưởng Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát-xít vào ngày 24-6 và Trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp vào ngày 1-7 tới đây sẽ thành công tốt đẹp.