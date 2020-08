Việt Nam lên tiếng về Công hàm Australia bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Chiều 6-8, tại buổi họp báo thường kỳ, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Australia đã gửi công hàm lên Liên hợp quốc, trong đó tuyên bố yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ pháp luật, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việc các nước lưu hành công hàm tại Liên hợp quốc là một thực tiễn bình thường trong quan hệ quốc tế. Lập trường nhất quán của Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông đã được thể hiện trong các dịp khác nhau. Việt Nam cho rằng các nước chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông. Để làm được điều này, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là thiết yếu.

Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 rằng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương”.

“Trên tinh thần đó, cùng với các nước ASEAN, Việt Nam mong rằng tất cả các nước, bao gồm các nước đối tác của ASEAN sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực Biển Đông; giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình khác theo luật pháp quốc tế, vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình này”, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Trước đó, trong công hàm gửi lên Liên hợp quốc, Australia bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với “quyền lịch sử” hoặc “quyền và lợi ích biển” được xác định dựa trên “thực tiễn lịch sử lâu đời” ở Biển Đông; khẳng định Phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông năm 2016 đã kết luận những yêu sách này là không phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, và do vậy, không có giá trị pháp lý.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Trung Quốc xây dựng mạng lưới do thám ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng, song một lần nữa nhấn mạnh rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở Biển Đông là lợi ích, trách nhiệm của tất cả các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Do đó, mọi hoạt động của các nước cần thực hiện một cách có trách nhiệm, có thiện chí để phục vụ mục tiêu nói trên.