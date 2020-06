Việt Nam có hai trường lọt bảng xếp hạng đại học trẻ có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới

ĐHQG Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được xếp hạng trong bảng xếp hạng trường trẻ tuổi chất lượng hàng đầu thế giới 2021

Bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021 vừa được công bố với sự xuất hiện lần đầu tiên của 2 Đại học Quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm 101-150 đại học hàng đầu thế giới.

Đây là kết quả xếp hạng của Tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds, Anh) dành cho các trường đại học có thời gian thành lập dưới 50 năm. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng này, với vị trí trong nhóm 101-150 các trường đại học trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới.

Tổ chức xếp hạng đại học QS công bố bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 lần đầu tiên vào năm 2012 nhằm vinh danh các trường đại học trẻ có chất lượng đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Ban đầu, Bảng xếp hạng này chỉ xếp hạng cho Top 50, tuy nhiên, kể từ năm 2015, bảng QS Top 50 Under 50 mở rộng quy mô xếp hạng cho thêm 100 trường đại học trẻ trên thế giới (Next 100 Under 50). Các trường thuộc Top 50 sẽ có thứ hạng chính xác, trong khi các trường ngoài Top 50 lần lượt được xếp hạng theo nhóm 10. Trong bảng xếp hạng năm ngoái, các trường thuộc Top 50 của bảng này đều có mặt trong Top 400 của bảng QS Thế giới.

Bảng QS Top 50 Under 50 sử dụng các tiêu chí xếp hạng của bảng QS Thế giới. Các tiêu chí này bao gồm: (1) Đánh giá của học giả; (2) Đánh giá của nhà tuyển dụng; (3) Số trích dẫn khoa học/giảng viên; (4) Tỷ lệ giảng viên/sinh viên; (5) Tỷ lệ giảng viên quốc tế; (6) Tỷ lệ sinh viên quốc tế.

Các tiêu chí xếp hạng này nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo và nghiên cứu của trường đại học đối với xã hội (thông qua đánh giá của doanh nghiệp, học giả trong và ngoài nước) và các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua số trích dẫn/giảng viên). Điểm của các trường cho bảng này được lấy từ điểm tại bảng xếp hạng QS Thế giới 2021.

Trong Bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021, 4 trường thuộc Top 5 cũng là những trường nằm trong Top 50 trong bảng QS Thế giới 2021, trong đó, Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore (thành lập năm 1991) đứng vị trí số 1 (thứ 13 Thế giới), vị trí thứ hai thuộc về Đại học Khoa học và Công nghệ Hongkong (HKUST, thành lập năm 1991, thứ 27 thế giới)…

Khu vực Đông Nam Á có 17 trường đại học có mặt trong Bảng xếp hạng này. Trong đó, Singapore có 2 trường; Malaysia có 11 trường; Brunei và Việt Nam mỗi quốc gia cùng có 02 cơ sở giáo dục đại học lọt vào Bảng xếp hạng này.