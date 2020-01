Việt Nam chủ trì phiên họp về củng cố hòa bình ở Tây Phi

08:12 10/01/2020 0 Minh Trí

ANTD.VN - Ngày 8-1, Việt Nam, Chủ tịch tháng của Hội đồng Bảo an, đã chủ trì phiên họp về Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về hoạt động của Văn phòng Liên hợp quốc tại khu vực Tây Phi và Sahel (UNOWAS) trong thời gian gầy đây. Đây là phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an đầu tiên do Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch luân phiên.